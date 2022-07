París Saint Germain presentó a Christophe Galtier como nuevo DT: “No voy a revolucionar el vestuario”

Christophe Galtier fue presentado como nuevo entrenador del PSG (Foto: Reuters)

El París Saint Germain inició su pretemporada para de cara al exigente año que se avecina sin un entrenador oficial en el cargo aunque todas las fichas del rompecabezas ya estaban ubicadas. Durante el transcurso del martes, la directiva se encargó de ordenar oficialmente las piezas: despidió a Mauricio Pochettino y presentó a Christophe Galtier como su reemplazante.

El club francés decidió cortar el vínculo con el entrenador argentino, pagarle un resarcimiento económico abultado que rondaría los 10 millones de euros y fichar a su nuevo DT. Impulsado por el nuevo director deportivo Luis Campos –llegó para reemplazar a Leonardo–, su gran mérito es el de haber sacado campeón al Lille de la Ligue 1 la temporada anterior logrando un mérito que sólo Monaco consiguió: interrumpir la hegemonía de ocho títulos que el PSG coleccionó en el torneo local desde el 2013 hasta el presente.

La entidad parisina realizó una conferencia de prensa para dar a conocer oficialmente el desembarco de Galtier apenas unos minutos después de oficializar el despido de Poch. Firmó un contrato por dos años y tendrá en su cuerpo técnico un fuerte componente hispanoparlante para un vestuario que requiere del conocimiento de diversos idiomas. Lo más destacado será la aparición de João Sacramento, que viene de acompañar a José Mourinho y estará como su ladero al igual que en Lille. También están en su grupo de trabajo Thierry Oleksiak (60 años) –quien lo acompañan desde hace una década– y los preparadores físicos españoles Pedro Gómez y Alberto Piernas –luego de trabajar ambos en el Granada–. El CT lo terminarían de conformar el ex videoanalista del Barcelona Isidre Ramón Madir y el entrenador de arqueros Gianluca Spinelli, quien había sido relegado por Pochettino.

“Estoy conmovido, sí. Estoy orgulloso, sí. Obviamente, se necesitará de todos juntos en la dirección correcta para hacer feliz a la gente. Mido la responsabilidad que se me da para que el PSG haga una gran temporada, con grandes partidos, hazañas. Me preparé para ello. Si acepté este puesto, esta responsabilidad, es porque soy capaz de ello. Pero solos es muy difícil, juntos somos mucho más fuertes. Cuando tuve mis primeras conversaciones con Luis Campos sobre este proyecto, tardé poco en tomar una decisión”, fueron las primeras palabras que pronunció.

Un detalle no pasó desapercibido: Lionel Messi, Neymar y otras figuras se sumaron también hoy a la pretemporada que había iniciado ayer formalmente, aunque ellos todavía tenían algunos días de descanso disponibles. El primer contacto entre ambas partes se desarrollará en la práctica pautada para las 16.30 de Francia (11.30 de Argentina).

El flamante DT ya respondió sobre la difícil tarea de gestionar un vestuario lleno de estrellas: “Sobre todo, estos son jugadores que quieren ganar, jugar, divertirse. Hablaré mucho con todos los jugadores. He conocido vestuarios con muchos egos, y es un privilegio tener una plantilla así como entrenador. Debemos compartir, intercambiar, pero también imponer. Necesitamos un proyecto común. No voy a revolucionar el vestuario, voy a observar, escuchar y sé que tendré el apoyo de toda la dirección para tomar la decisión que sea necesaria desde el momento en que un jugador, sea quien sea, no cumpla con el proyecto”.

Y aclaró: “Ningún jugador estará por encima del equipo. Mi objetivo es conseguir que esa suma de talento se convierta en un gran equipo. Si hay jugadores que se salgan de este marco, serán separados. Ningún jugador estará por encima del grupo”.

Galtier, que fue ayudante de campo durante varios años, saltó al cargo de entrenador principal en la temporada 2009-10 con el Saint-Étienne, a donde se mantuvo durante ocho campañas. Llegó a ese sitio como asistente de Alain Perrin y se quedó en el cargo tras el despido del DT principal. Luego pasó cuatro años por el Lille con título incluido y viene de tener una experiencia al mando del Niza de un año. Su carrera como defensor cuenta con cinco experiencias en clubes de su país, además de dos últimos pasos en el exterior antes del retiro: jugó en el Monza de Italia y en el Liaoning Yuandong de China.

“Quiero agradecer a Mauricio Pochettino por todo el trabajo que ha hecho con su plantilla. Deseo lo mejor para él. Hoy comienza una nueva era, un nuevo ambiente, una nueva motivación y nuevos objetivos”, destacó el presidente Nasser Al-Khelaifi.

LAS MEJORES FRASES DE GALTIER

El presidente Nasser Al-Khelaifi estuvo al mando de la presentación de Galtier (Foto: Reuters)

• Los rumores sobre la salida de Neymar: “Es uno de los mejores jugadores del mundo, ¿Qué entrenador no lo querría en su plantilla? Hablaba de encontrar un equilibrio, y tengo una idea muy precisa de lo que esperaré de Neymar. Todavía no lo conozco, estaré escuchando lo que va a decir, pero obviamente quiero que Neymar se quede con nosotros”.

• La continuidad de Mbappé: “Como entrenador francés, estaba muy feliz de que Kylian se quedara. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Todavía no he hablado con él, pero sé lo que Kylian espera del equipo. Conocemos sus puntos fuertes. No se le debe dar toda la responsabilidad por el resultado. Kylian es un jugador joven y con talento, sobre el que no hay que cargar presión. Tendrá que expresarse como jugador del equipo siendo, espero, tan decisivo como la temporada pasada”.

• La pelea por el arco: “Hablaré con los arqueros rápidamente. Vi la gestión que hubo, pero no tengo que opinar al respecto. Debo reunirme con ellos, pero en principio nombraré a un número 1 y un número 2. Siempre trabajo así, es más fácil para mí y para ellos saber cuál es su posición dentro de la plantilla”.

• El retorno anticipado a las prácticas: “Había una fecha establecida, nos aseguramos de acortar los plazos y es bueno que todos lleguen a tiempo. Los jugadores que han llegado esta mañana han empezado a trabajar. Se esperaba que Neymar y Leo regresaran hoy”.

• Un plantel amplio: “Soy exigente, me gusta trabajar, pero sobre todo me gusta que los jugadores estén contentos. A través de nuestro trabajo y nuestra relación, quiero un vestuario feliz. Para eso creo que hay que reducir la plantilla, lo hablamos mucho con la dirección. No se puede tener toda una temporada de jugadores que apenas juegan. Son infelices Nos aseguraremos de encontrar el tamaño adecuado”.

• El estilo de juego: “Hay que ganar. Pero con una plantilla así, hay que jugar bien. Ganas más a menudo cuando juegas bien. En comparación con lo que pude hacer en los clubes donde trabajé, habrá un enfoque diferente del juego. PSG a menudo tiene la posesión, a menudo se enfrenta a bloques bajos. Será necesario tanto atacar bien como mantener un buen equilibrio”.

• Lo que le pedirá al equipo: “Me adaptaré a lo que tenga a disposición. Tengo una idea clara de lo que quiero ver: ritmo, intensidad, mucha determinación, una capacidad de recuperación muy alta para presionar al rival. Desde el momento en que discutí el proyecto deportivo, me di cuenta de que se necesitaba un modelo, una organización muy precisa. Tendré que poner a los jugadores en las mejores condiciones. Hablamos mucho de una defensa de 3 hombres. Tengo la oportunidad de tener corredores increíbles pero también habrá que saber quiénes serán parte de la animación en el interior del juego, pero hay una orientación hacia una defensa de 3 hombres”.

• Cómo será el proceso de fichajes: “Luis Campos (director deportivo) hace las contrataciones, sí, pero hemos hecho muchas ventanas de fichajes juntos y nunca ha venido un jugador sin mi acuerdo. Pero tengo total confianza en su capacidad para encontrar a los jugadores adecuados”.

