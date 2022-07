¿Nuevos compañeros para Messi? Los objetivos de mercado del PSG y la inesperada actitud de Neymar

El presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, junto a Jorge Campos se mantienen al frente del armado del plantel (Foto: EFE)

En Francia ya lo denominan como una revolución. El París Saint-Germain acomoda sus filas para salir a las canchas desde el próximo 6 de agosto con el objetivo de ganar todos los torneos que tenga por delante. La renovación de Kylian Mbappé marcó un antes y un después en la historia del club con grandes cambios en la parte dirigencial junto a una lavada de cara del plantel profesional: la llegada de Vitinha a cambio de 40 millones de euros no parece ser la única incorporación que el campeón de la Ligue 1 tiene en mente.

El nombre que cada vez suena más fuerte es el de Milan Skriniar. El defensor ya acordó su contrato con el PSG y ahora aguarda que los clubes cierren una cifra para su transferencia desde el Inter. Según Le Parissien, el cuadro italiano reclamaría entre 60 y 70 millones de euros por dejar marchar al zaguero que cuenta con experiencia defendiendo tanto en línea de cuatro como de tres centrales. El París contará con cuatro futbolistas de alto nivel si su físico no les atormenta: Marquinhos, Presnel Kimpembe y Sergio Ramos.

Mientras tanto, de reojo apareció el nombre de Renato Sanches para reforzar la mitad de la cancha. Sin embargo Olivier Létang, presidente del Lille, admitió en conferencia de prensa que por ahora no existe ningún tipo de negociaciones por el talentoso volante: “Hay jugadores que se pueden ir, otros que no. Renato es uno de los chicos a los que le queda un año de contrato, iba a marcharse al FC Barcelona el pasado verano antes de lesionarse los meniscos. Hoy no tenemos contacto con París Saint-Germain. Hemos visto muchos rumores de ofertas... No hemos recibido ninguna”.

El defensor central ya acordó su contrato y se mantiene a la espera de la negociación entre los clubes (Foto: Reuters)

Mientras tanto, Neymar renovó su contrato por un año más. Varios medios importantes de Francia confirmaron que el astro brasileño está ahora vinculado al club parisino hasta 2027 a causa de una cláusula que él solo podía activar y sin importar las decisiones de los dirigentes. La misma apareció en el contrato cuando rubricó su estadía por tres años en 2021. Por lo tanto, entre los rumores de una posible salida en el actual mercado, ahora está vinculado al campeón de Francia para las próximas cinco temporadas.

Habrá que ver qué consecuencias tendrá esto de cara al futuro sabiendo que no pidió marcharse de momento, pero la realidad es que ya no se siente tan cómodo en el PSG. El campeón de la Ligue está decidido a cortar varias de las libertades de los últimos tiempos y mantiene un contacto permanente con la comitiva del número 10 ya que el Chelsea, a través del ex entrenador parisino Thomas Tuchel, se mantiene atento.

