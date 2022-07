Un club italiano recién ascendido sueña con Icardi y apostará al “factor Wanda” para concretar el fichaje

Soccer Football - Ligue 1 - Troyes v Paris St Germain - Stade de l'Aube, Troyes, France - August 7, 2021 Paris St Germain's Mauro Icardi celebrates scoring their second goal REUTERS/Benoit Tessier

Paris Saint Germain se encuentra en una etapa de reconstrucción con las llegadas de Luis Campos como nuevo encargado de fútbol y del entrenador Christophe Galtier para reemplazar al brasileño Leonardo y al argentino Mauricio Pochettino, respectivamente. Estos no son los únicos movimientos que planea realizar el club de la capital francesa, ya que confeccionó una extensa lista de futbolistas prescindibles. Dentro de esta nómina se destaca el nombre de Mauro Icardi.

Aunque el goleador dejó en claro que su idea es la de continuar en la institución, varios clubes se encuentran expectantes. Producto de su buen andar en la Serie A con la camisetas de Sampdoria e Inter (llegó a portar el brazalete de capitán pero se marchó enfrentado a la dirigencia) algunos conjuntos del Calcio lo tienen en la mira, como el Monza.

“Digo que está fuera de nuestro alcance, no que es imposible”, fue la frase que soltó Adriano Galliani, presidente del consejo del club de la región de Lombardía viene de hacer historia en su país, al lograr el ascenso a la Primera División. La frase del ex directivo del Milan no pasó desapercibida y comenzó a generar un importante revuelo en Italia.

Corriere dello Sports alimentó estas versiones con unas declaraciones de Pier Silvio Berlusconi, hijo del reconocido empresario Silvio Berlusconi, dueño del equipo. El vicepresidente del medio Mediaset, en medio de un evento en el que anunciaron la nueva programación del canal, esbozó: “Sería una gran oportunidad tenerle en Monza. Imagina qué historia si le marcase al Inter. Tal vez... Pero no me dejes ir más lejos: tengo fe en Galliani”.

El rotativo hizo foco en estas palabras ya que Pier Silvio Berlusconi conoce a la perfección a Wanda Nara, esposa y manager del deportista. Apostó por la argentina para que sea su columnista, de 2018 a 2019, en los programas Tiki Taka y Gran Hermano VIP.

Monza, que dentro del plantel del ascenso contó con la presencia del argentino Gabriel Paletta, ya realizó algunos movimientos de peso en lo que va del mercado de pases, al conseguir las incorporaciones de Andrea Carboni (Cagliari), Andrea Ranocchia (libre del Inter), Alessio Cragno (Cagliari) y Stefano Sensi (a préstamo desde Inter).

Mauro Icardi, tras unas románticas vacaciones junto a Wanda Nara por África, actualmente se encuentra en su casa en el barrio de Porta Nuova de Milán. Tras un buen primer año en el PSG, el rosarino viene de disputar 30 partidos la pasada temporada, en los que marcó cinco goles (cuatro por Ligue 1 y uno por Copa de Francia).

