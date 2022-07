Atento Scaloni: un equipo de Italia busca armar una delantera con Mauro Icardi y Paulo Dybala

Paulo Dybala y Mauro Icardi, el sueño del Monza

Desde que en 2018 Silvio Berlusconi adquirió a la Associazione Calcio Monza, el conjunto de la región de Lombardía ya no conoce de imposibles. Producto de una importante inyección financiera y de jugadores de renombre, el club tuvo una meteórica escalada hasta hacer historia grande de Italia y lograr el ascenso a la Serie A.

Con Adriano Galliani como mano derecha, con quien formó una exitosa dupla mientras comandaron las acciones del Milan (conquistaron 29 títulos entre 1986 y 2016) ya cerrar las incorporaciones de Andrea Carboni (Cagliari), Andrea Ranocchia (libre del Inter), Alessio Cragno (Cagliari) y Stefano Sensi (a préstamo desde Inter). Pero no se conforman y van por más. Según informa el periodista especializado en mercado de pases Gianluca Di Marzio, el gran sueño es conformar una delantera con Mauro Icardi y Paulo Dybala.

“Digo que está fuera de nuestro alcance, no que es imposible”, fue la frase que soltó Galliani que empezó a generar revuelo en Italia. Al parecer esas palabras no fueron una simple expresión de deseo, ya que el dirigente levantó el teléfono y se puso en contacto con Wanda Nara, esposa y manager del goleador.

La idea del Monza es la de que si Icardi no consigue ningún club en los últimos días del mercado de pases, ir a fondo por el albiceleste y ofrecer una cesión con cargo. Esta idea ya se la hicieron saber a sus pares del Paris Saint Germain, donde no es prioridad y parecieran estar abiertas a escuchar ofertas por el ex Sampdoria e Inter.

Un dato clave dentro de esta negociación podría ser el vínculo entre Pier Silvio Berlusconi, hijo del dueño del club y vicepresidente del medio Mediaset, y Wanda Nara. El joven empresario fue quien contrató a la argentina para que sea su columnista, de 2018 a 2019, en los programas Tiki Taka y Gran Hermano VIP. “Sería una gran oportunidad tenerle en Monza. Imagina qué historia si le marcase al Inter. Tal vez... Pero no me dejes ir más lejos: tengo fe en Galliani”, comentó en las últimas horas.

Tras un buen primer año en el PSG, el rosarino viene de disputar 30 partidos la pasada temporada, en los que marcó cinco goles (cuatro por Ligue 1 y uno por Copa de Francia). El futbolista necesita relanzar su carrera para seguir con chances de ganarse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022.

Monza también puso sus ojos en otro jugador que batalla por un boleto a la próxima Copa del Mundo: Paulo Dybala. Si bien el Inter es la institución que más interés mostró en contratarlo luego de quedar libre de Juventus y el Milan se encuentra al acecho, Galliani, en silencio, realizó su jugada al contactarse este viernes con el representante del cordobés, a quien le dejó en claro el interés de sumarlo a sus filas.

