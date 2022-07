19 estrellas del fútbol mundial que se convirtieron en agentes libres

El 30 junio terminaron todos los contratos que tenían como límite la temporada 2021/22 y por eso hay varias figuras que a partir de este viernes quedaron con el pase en su poder y la oportunidad de fichar por cualquier equipo sin costo alguno.

Paul Pogba

Paul Pogba quedó libre del Manchester United (Reuters)

El mediocampista francés de 29 años ya no es más futbolista del Manchester United. Luego de una temporada plagada de lesiones en la que apenas disputó 27 partidos y el equipo no estuvo a la altura de lo pretendido, el club decidió no renovarle y todo indica que su futuro está en la Juventus de Italia, en donde brilló entre 2012 y 2016.

Paulo Dybala

Paulo Dybala no seguirá en la Juventus (Reuters)

El argentino cerró su ciclo en la Juventus después de siete temporadas y habiendo marcado 115 goles. Con 28 años y el Mundial de Qatar en el horizonte, el punta necesita continuidad en un equipo con grandes aspiraciones y, según la prensa italiana, Inter de Milan ya ha iniciado las gestiones para ficharlo.

Ángel Di María

Ángel Di María quedó libre del PSG

Fueron 10 años de Fideo en el París Saint-Germain (PSG), pero una profunda reestructuración del club lo ha dejado afuera de los planes futuros. El extremo argentino de 34 años es uno de los mejores futbolistas libres del mercado, pero él quiere firmar con un equipo por tan solo un año para llegar con ritmo al Mundial de Qatar y luego marcharse rumbo a Rosario Central, el club de sus amores. Juventus ya ha puesto en marcha las gestiones para cerrarlo.

Edinson Cavani

Edinson Cavani no seguirá en el Manchester United (Reuters)

El uruguayo ya no es mas jugador del Manchester United y a sus 35 años es otra de las estrellas que necesita sumar minutos de cara al Mundial de noviembre. Hasta el momento son varios los clubes que se han interesado por él, pero la mayoría de Sudamerica. Boca Juniors y Peñarol se han mostrado seducidos con la posible contratación, así como también algunos poderosos de Brasil. Por ahora, solo hay incertidumbre en su futuro.

Ousmane Demebélé

Ousmane Dembele sigue sin aceptar la oferta del Barcelona (Reuters)

El delantero francés hace casi un año que tiene una oferta de renovación del Barcelona sobre la mesa, pero no ha aceptado la baja salarial que le propusieron. Por eso, ahora es agente libre con apenas 25 años. Las lesiones en sus últimos años y los malos rendimientos han provocado que su valor ya no esté ni cerca de los más de USD 100 millones que el cuadro catalán pagó por él. De no seguir en el cuadro blaugrana, desde Francia aseguran que el PSG lo tiene en carpeta.

Luis Suárez

Luis Suárez espera definir su futuro en los próximos días (Reuters)

El uruguayo quería seguir vistiendo los colores del Atlético de Madrid, pero el club le informó que no lo tendrá en cuenta. Por eso, desde este viernes, y mientras disfruta de sus vacaciones, el goleador de 35 años piensa en dónde seguir su carrera. Desde la Argentina ya no es ningún secreto que River Plate lo pretende para reforzarse, pero el artillero quiere desembarcar en un club que tenga competencia internacional y el Millonario aún no ha sellado su boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Jesse Lingard

El Manchester United decidió no extender el vínculo con Jesse Lingard (Reuters)

Supo ser una de las grandes promesas del fútbol inglés, pero a los 29 años la carrera de Jesse Lengard parece haberse estancado. El Manchester United se cansó de su bajo rendimiento y lo dejó libre después de la decepcionante temporada del equipo que ni siquiera pudo clasificarse a la próxima Champions League. West Ham United, en donde estuvo a préstamos seis meses en 2021, es el principal interesado en su fichaje, aunque Villarreal también quiere tentarlo.

Christian Eriksen

Christian Eriksen busca continuidad de cara al Mundial de Qatar (Reuters)

El danés que se llevó un gran susto en la última Eurocopa al sufrir un ataque cardíaco, volvió a jugar al fútbol y este año lo hizo con el Brentford de la Premier League, que una vez culminada la temporada optó por no extender su contrato. El Manchester United parece picar en punta en la carrera por fichar al mediocampista de 30 años.

Isco

Isco cumplió su ciclo en Real Madrid (Reuters)

El mediocampista de 30 años vistió la camiseta del Real Madrid por nueve temporadas pero se le informó que no sería tenido en cuenta para la próxima campaña. Desde entonces no hay demasiadas certezas sobre dónde segiirá su carrera, aunque desde Italia adelantaron que José Mourinho está interesad en sumarlo a la Roma. Por otro lado, desde España indican que podría recalar en Turquía o en la MLS.

Dani Alves

Dani Alves seguirá su carrera lejos de Barcelona (Reuters)

El lateral brasileño completó su segundo y olvidable ciclo en el Barcelona. Xavi Hernández le comunicó al jugador de 39 años que no lo tendría más en cuenta y lo más probable es que regrese a Brasil para vestir la camiseta de algún club de su país. “Jugaré hasta los 50 años”, publicó hace algunos días en sus redes sociales.

Marcelo

Marcelo es uno de los jugadores más ganadores de la historia del Real Madrid (Reuters)

Convertido en una leyenda del Real Madrid, el lateral brasileño se despidió del club español al que recaló en 2007. Con 39 años y una última temporada en la que disputó apenas 18 partidos, la mayoría de ellos habiendo ingresado para jugar solo los minutos finales, su libertad de acción no es tentadora para los grandes clubes. Por eso, desde España anticipan que las mejores ofertas las recibió de escuadras de Qatar, Turquía y Emiratos Árabes.

Samir Handanovic

Inter de Milan quiere que Handanovic continúe (Reuters)

El arquero esloveno es uno de los mejores en su puesto, por eso ha rechazado la rebaja salarial que le realizó el Inter de Milan. En este contexto de negociaciones tensas con su actual equipo, ha quedado libre de decidir a dónde marcharse. Sin embargo, la prensa italiana es optimista y cree que continuará vistiendo los colores del Nerazzurro.

Cesc Fábregas

Cesc Fábregas quedó libre tras su paso por el Mónaco (EFE)

El español supo ser uno de los mejores mediocampistas del planeta. Pero a sus 35 años estas épocas de gloria han quedado atrás y el Mónaco lo dejó libre. “Es el peor año no solo de mi carrera, sino también de mi vida”, declaró en mayo cuando contó también que entrenadores que han trabajado con él lo llamaron para preguntarle por sus condiciones: “Solo quiero divertirme”, les contestó. La MLS parece ser su próximo destino.

Federico Bernardeschi

Federico Bernardeschi se marchó de la Juventus (Reuters)

El extremo derecho de 28 años es otro de los futbolistas que no será tenido en cuenta por la Juventus y por eso es agente libre. Los 40 millones de euros que el club de Turín invirtió por el en 2017 no resultaron un gran negocio para la institución que le abrió las puertas de salida al jugador para que se marche, probablemente al Napoli o a la Fiorentina.

Corentin Tolisso

Corentin Tolisso se despidió del Bayern Múnich (Reuters)

El francés de 27 años perdió su lugar en el Bayern Múnich y por eso desde el club germano eligieron no renovarle el vínculo. En este contexto, y ante varias ofertas que ha recibido, según la prensa francesa el futbolista ha elegido volver al club en donde más se destacó, el Olympique de Lyon.

Dries Mertens

Dries Mertens se convirtió en un ídolo en Napoli (Reuters)

Fueron nueve temporadas las que el belga disputó en el Napoli, siempre siendo titular pese a los cambios de entrenadores y de esquemas. Pero el ciclo llegó a su fin y este viernes el hombre de 35 años quedó con el pase en su poder. Según la prensa italiana, su futuro estará en el Olympique de Marsella, en donde será dirigido por el argentino Jorge Sampaoli.

Matías Vecino

Matias Vecino quedó libre tras su paso por el Inter de Milan (Reuters)

El mediocampista uruguayo supo ser una de las grandes apariciones de su país, motivo por el cual jugó todos los partidos de su selección en el Mundial de Rusia. Sin embargo, en el último tiempo perdió lugar en el Inter y, enfrentado con el entrenador, tanto él como el club optaron por no extender su contrato. El volante de 30 años, que había manifestado sus intenciones de jugar en Boca Juniors, podría regresar a Sudamérica para vestir los colores de Nacional o de algún equipo brasileño. Aunque en Italia sostienen que Lazio hará un intento por ficharlo.

