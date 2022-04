La sorpresiva frase de Rogelio Funes Mori sobre cómo festejaría un gol ante Argentina en el Mundial

Rogelio Funes Mori reconoció que le gritaría un gol a Argentina (REUTERS/Henry Romero)

La espera se acabó y cada selección ahora conoce el camino que deberá sortear para levantar la tan ansiada Copa del Mundo en Qatar 2022. El destino dispuso que Argentina sea el cabeza de serie del Grupo C, donde compartirá zona con Arabia Saudita, Polonia y la México de Gerardo Tata Martino y Rogelio Funes Mori.

Fue justamente el Mellizo el encargado de levantar la temperatura en la previa a este compromiso al reconocer que no tendría problemas en festejar en caso de marcarle un tanto a la Albiceleste en el Mundial. Ambos elencos se verán las caras, por la Fecha 2, el sábado 26 de noviembre en el Lisail Stadium a las 16 (hora de Argentina).

“Primero sería un sueño para mí ir al Mundial. Como digo, son sentimientos, sueños que me he propuesto y todo va a depender de mí. El gol lo festejaría con todo mi corazón”, sostuvo sin rodeos en diálogo con Fox Sports. El delantero surgido de la cantera de River Plate, que actualmente defiende la camiseta de Rayados de Monterrey, se nacionalizó en junio del año pasado.

El mendocino lleva disputados con la camiseta del Tri 15 partidos, en los que marcó 5 goles (uno en Eliminatorias, tres en la Copa de Oro y uno en un amistoso). “Son cosas que pasan en la vida, hoy nos tocó Argentina y va a ser un partido muy lindo”, añadió el ex Benfica de Portugal y Eskisehirspor de Turquía.

Vale recordar que Funes Mori, además de jugar con la Sub 17 y Sub 20 de Argentina, también defendió los colores de Argentina en un partido con la Mayor cuando Alejandro Sabella era el entrenador. Fue el 20 de septiembre del 2012, en una derrota por 2 a 1 ante Brasil (ingresó a los 76 minutos por Hernán Barcos). Su hermano Ramiro, por su parte, disputó dos Copas América con Argentina.

Durante la charla, el delantero reconoció lo duro que fue para México sellar su boleto en las Eliminatorias de Concacaf. “El grupo está preparado para eso, quizá ya pasamos la presión de clasificar al Mundial. Vienen cosas lindas, el sueño de todo jugador es disputar el Mundial y hay que trabajar por pelear un puesto en la lista”, develó.

Tras vencer a Honduras por 2 a 0 como local, los aztecas finalizaron en la segunda colocación por diferencia de gol (+9, contra +16 de Canadá). Por detrás quedaron Estados Unidos y Costa Rica (deberá disputar el Repechaje ante un combinado de Oceanía).

Ambos equipos tenían en mente enfrentarse en la antesala al Mundial, pero luego del sorteo todo quedará en la nada. Así lo confirmó Lionel Scaloni: “Se cayó, a buscar otro, era el único que estaba seguro. Ahora a buscar algo por otro lado, pero sin dudas que no es una cosa importante lo de los amistosos o jugar contra determinados rivales. Creo que nosotros sabemos cómo queremos jugar. Lógicamente me gustaría preparar el Mundial jugando y si no es posible contra rivales de esta categoría, buscar otro, pero lo más importante es cómo estamos nosotros”.

SEGUIR LEYENDO: