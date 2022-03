Leyenda, historia y vigencia: Roberto Carlos volvió al fútbol a los 48 años y marcó un gol

El ex lateral del Real Madrid jugó en Inglaterra a los 48 años y convirtió un gol

Historia y presente con la tres en la espalda. La leyenda internacional que marcó una era en el Real Madrid volvió a jugar a los 48 años y el mundo se llenó de satisfacción con la técnica y nostalgia que dejó en la cancha. Es que Roberto Carlos volvió a desplegar su magia en un encuentro disputado en Inglaterra, cuando representó al equipo de un pub británico.

El brasileño que supo llevar a su seleccionado a la cima del mundo y se encuentra retirado de la práctica profesional, defendió los colores del Bull in the Barne United, de Shrewsbury, al oeste de Inglaterra, después de que el equipo ganara la puja benéfica Dream Transfer en eBay el pasado mes de enero.

Roberto Carlos debutó en un partido amistoso contra el Harlescott Rangers, también de la ciudad de Shrewsbury e inscrito en la liga amateur District Sunday League. El brasileño, campeón del mundo en 2002, marcó un gol de penal y llenó de satisfacción a los hinchas a pesar de la derrota por 4 a 3 que sufrió su equipo. No es la primera vez que el ex Merengue incursione en un destino exótico, dado que tuvo un breve paso por el Delhi Dynamos de India en 2015.

Cuando se anunció en enero que jugaría un partido para el Bull in the Barne , Roberto Carlos había expresado en un comunicado su felicidad por volver a ponerse los cortos: “Estoy emocionado por jugar para el Bull in the Barne en Shrewsbury, rindiendo homenaje a cuando casi firmé por el Birmingham City en los noventa, equipo muy cercano”.

“He oído que el equipo ha perdido varios jugadores esta temporada así que espero que mi entrenamiento haya sido suficiente para ayudarles a ganar el partido y dar a los fans del Bull in the Barne lo que quieren ver”, había dicho con entusiasmo.

El entrenador y el arquero del equipo, Ed Speller, nunca escondió su felicidad de contar con el histórico jugador con pasado en el Real Madrid. “Roberto Carlos es una de esas leyendas que inspiró que tantos jóvenes amen el fútbol. Me quedé completamente boquiabierto cuando descubrí que Bull in the Barne ganó el Dream Transfer y que jugaría junto a nosotros en Shrewsbury”, subrayó en la previa.

“Creo que se partirá de risa cuando venga y vea de qué estamos hechos, con algunas faltas directas con tensión y, esperamos, sin entradas arriesgadas”, fueron sus declaraciones antes del compromiso que concluyó 4 a 3 a favor del Harlescott Rangers.

El dinero recaudado por esta puja benéfica fue destinada a Football Beyond Borders, una asociación caritativa que ayuda a jóvenes en situación desfavorecida.

