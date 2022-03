La frase del goleador italiano más polémico: “No tengo nada que envidiarles a Messi y Cristiano Ronaldo”

Mario Balotelli reapareció y se comparó con Messi y Cristiano Ronaldo

Por sus enormes condiciones, por sus formas dentro y fuera de la cancha, por sus excentricidades y por sus dichos, Mario Balotelli no suele pasar desapercibido. A los 31 años, siendo figura del Adana Demirspor de Turquía, se animó a compararse con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

“Si hablamos de calidad, nunca he tenido nada que envidiar a Messi o Cristiano”, encendió la mecha el italiano que sueña con elevar su nivel como para volver a ser considerado en la selección italiana y tener chances en la Copa del Mundo de Qatar 2022 (la Azzurra jugará un repechaje ante Macedonia y, si triunfa, ante el ganador de la llave que medirá a Portugal y Turquía). Por lo pronto, el entrenador Roberto Mancini lo convocó en enero de este año para trabajar con un grupo de jugadores aunque no había Fecha FIFA ni amistosos programados.

En diálogo con el medio británico The Athletic, Super Mario admitió algunas falencias, pero sacó pecho: “Por supuesto que perdí muchas oportunidades en mi carrera para llegar a sus niveles y mi mente me ha llevado a cometer errores. Claro, ahora mismo no puedo decir que esté al nivel de Cristiano o Messi... Ronaldo ganó, ¿cuántos Balones de Oro? ¿Cinco? Nadie se puede comparar con él. Pero si hablamos de calidad, calidad para jugar al fútbol, no tengo nada que envidiarles. Soy sincero”.

"Super Mario" sueña con ser convocado con la selección italiana para el repechaje de fines de marzo ante Macedonia

En esta temporada lleva 11 goles y 5 asistencias, mientras que volvió en buena forma para el Adana tras haberse contagiado de coronavirus: este año lleva 4 partidos disputados, con 3 tantos y una asistencia. “El único objetivo que tengo es ir a la selección e intentar llevarla al Mundial, intentando también estar entre los tres primeros de la liga con el Adana. Sé que no es fácil, pero estas son las cosas más importantes en este momento. Para mí, la normalidad debe estar en la selección. Lo que no es normal es cuando no estoy. Así que obviamente estoy trabajando para estar allí en marzo”, expresó el atacante que anteriormente jugó en Inter de Milán, Manchester City, Milan, Liverpool, Niza de Francia, Olympique de Marsella, Brescia y Monza.

Respecto a las metas que se planteó, su equipo marcha quinto en la tabla de la Superliga turca, a 21 puntos del líder Trabzonspor, a 4 del escolta Konyaspor y a uno solo de Başakşehir y Fenerbahçe, que completan el podio. En tanto, el jueves 24 de marzo Italia recibirá a Macedonia en busca del pase al duelo decisivo para meterse en la Copa del Mundo de Qatar 2022: ese (contra Portugal o Turquía) sería el martes 29 de marzo, también en suelo azzurro.

“El mayor error de mi carrera fue dejar el City. En el año que me marché, jugué muy buena temporada y media en el Milan, pero después tuve problemas. Si no me hubiera ido del City, habría ganado al menos un Balón de Oro. Con la mentalidad que tengo hoy, ciertamente lo hubiera hecho”, sentenció.

