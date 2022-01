La escena más tensa del documental de Neymar: la fuerte discusión con su padre tras la denuncia por violación que recibió

Neymar y su padre protagonizaron una tensa discusión que quedó filmada en el documental (Getty)

La miniserie “Neymar El Caos Perfecto” sigue dando de qué hablar en todo el mundo después de que se estrenara esta semana en la plataforma digital de Netflix. El documental, de tres capítulos de aproximadamente una hora cada uno, toca distintos temas de la vida del astro brasileño: desde lo deportivo, hasta el lado más personal, entre ellos el espinoso episodio que vivió al ser denunciado de violación por la modelo Najila Trindade en 2019.

Si bien el caso quedó archivado por falta de pruebas, el delantero paulista pasó por un largo y mediático proceso judicial en el que tanto él como su familia siempre negaron los hechos e intentaron cuidar su imagen. “Quién me conoce sabe cómo es mi carácter y que nunca haría una cosa así”, aseguraba el futbolista en un mensaje público en medio del caso.

Su familia salió en su defensa a través de la empresa de comunicación que maneja su padre, NR Sports, una compañía fundada por Neymar Pai que se encarga de la prensa y el manejo de la imagen del jugador. Sin embargo, a pesar de que el veredicto final haya decretado al referente del PSG como inocente, éste capítulo produjo momentos de tensión entre él y su padre.

La modelo denunció haber sido abusada sexualmente por Neymar

“Yo quiero que lo entiendas. No debes correr más riesgos, porque cuando pasa algo contigo lo que me preocupa es que todo nuestro trabajo para construir tu imagen se perderá”, le advirtió Neymar Pai a Neymar en una reunión privada que mantuvieron y que fue publicada en el documental.

“No puedo estar a tu lado todo el tiempo. Antes lo hacía y te gustaba. Ahora no me quieres cerca. Sin embargo alguien debe protegerte. Antes era así, pero ya no. ¿Por qué? Porque Neymar empezó a decir: ‘Es mi vida, no soy el niño de papá. Mi papá no controla mi vida’. ¡No quiero controlar tu vida! ¡A mi hijo lo acusaron de violación! Soy molesto, pero te protejo”, continuó.

Sin quedarse callado, el jugador salió al cruce provocando un tenso momento que quedó retratado en la filmación: “No me gusta cómo hablas a veces a la gente. No hablo de lo que ha pasado ahora, lo digo en general, por la forma de hablar agresiva que tienes a veces. Lo veo con todo el mundo: con mis amigos, con los de seguridad, con tus trabajadores... cuando yo me equivoco, intento hacerlo de una forma más sana”.

Un fragmento de la discusión de Neymar con su padre que se pudo ver en el documental

“Dices que siempre la cago y no puedo hacer nada, porque soy Neymar. El problema es que no te gusta que te contradiga. No me gusta tener estas conversaciones contigo. Empezamos a discutir y por eso acabo dándote la razón en todo lo que haces”, continuó la estrella brasileña.

“La arrogancia es desagradable, ¿sabes qué significa arrogancia? Cuando no escuchas, cuando dices yo tengo mi opinión y no dejas... te estoy pidiendo que tengas un poquito de humildad”, le replicó su padre y representante. Y agregó: “Cuando veo que ya no escuchas a nadie, me preocupo. Dentro de diez años habrás acabado tu carrera y habremos terminado nuestro objetivo y descansaré. Y tú te quedarás con todo lo que hemos hecho”.

Si bien la discusión quedó allí y no pasó a mayores, en los minutos siguientes del documental se pudo escuchar una profunda reflexión del Diez del PSG: “Mi padre me lo enseñó prácticamente todo. Siempre cuidó de mi 24 horas al día, pero llega un momento en que ya no quieres eso. Acabas perdiendo a tu padre. Por desgracia no puedo obligarlo a cambiar completamente. Toda mi carrera fue así, siempre me he llevado la culpa de todo”.

En una de las distintas escenas que muestran de la intimidad, se puede ver cómo planifican el trato de la imagen. “Ahora eres un adulto. Tienes 28 años. No puedo planear de acá a diez años si no estás de acuerdo. Te entregaré la empresa. Tú eres el asesor de la empresa. Eres el líder natural de esta empresa. Volverá al dueño, al que realmente comenzó todo esto”, le explica su padre. “Si dejo de jugar al fútbol, no quiero tomar el control de la empresa. Es la misma presión que con el fútbol”, retruca Ney.

SEGUIR LEYENDO