La incógnita que profundizó el documental de Neymar: el secreto mejor guardado que no saben Messi ni Suárez

Ni los fanáticos del Barcelona ni los del PSG olvidarán lo que sucedió el 3 de agosto del 2017. Una fecha que quedará en la memoria de cada uno de ellos ya que fue el día en la que el club parisino hizo efectivo el pago de la cláusula de recisión de Neymar y lo convirtió en el futbolista más caro del mundo.

Fueron 222 millones de euros los que entraron a las arcas de la entidad catalana, que nada pudo hacer para retener al jugador, quien tras hablar con los directivos qataríes se convenció de que debía continuar su camino en Francia.

Han pasado cuatro años y medio desde ese momento y todavía existen ciertos interrogantes que nadie puede contestar. Ni el propio Lionel Messi, quien a mediados del 2021 se convirtió nuevamente en su compañero de equipo al trasladarse a la capital francesa.

“No sé bien cuál fue la reacción del cambio y nunca nos la contó tampoco”, aseguró La Pulga en declaraciones que hizo para el nuevo documental sobre la vida del futbolista brasileño. “Neymar, El caos perfecto”, es una miniserie que cuenta con tres capítulos de una hora aproximadamente.

Durante el segundo y en parte del tercero, la serie se centró en esa tirante relación entre ambos poderosos de Europa. “No quería que abandonara el Barcelona, era una zona de gran comodidad para él, pero luego quiso cambiar su camino” explicó su padre.

Las imágenes y los relatos sugirieron que su decisión por cambiar de aires se debió a lo que sucedió en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League del 2017 disputado el ocho de marzo. En el Camp Nou se produjo una de las remontadas más impensadas cuando el Barcelona, con dos goles del brasileño, venció al conjunto parisino por 6-1 y logró dar vuelta un 4-0 en contra para acceder a los cuartos.

Tras esa hazaña, sin embargo, Lionel Messi fue tapa de todas las portadas del mundo, relegando a su compañero al segundo lugar. Según los informes de aquel entonces, fue ahí cuando Ney entendió que tenía que seguir su camino si quería convertirse en el mejor del mundo.

Pero éstas conclusiones que sacaron los medios españoles, franceses y brasileños en especial, nunca fueron confirmadas ni mucho menos. Incluso el padre del jugador aseguró en la producción: “Neymar nunca quiso ser mejor que Messi, no tiene nada que ver con que éste a la sombra de él. Neymar ama a Messi”.

Al igual que el rosarino, Luis Suárez tampoco tuvo explicaciones de por qué decidió marcharse: “Yo le dije lo que sentía como amigo y le hice saber que no estaba de acuerdo con la decisión que estaba por tomar”.

Finalmente, y sin dar más detalles, Neymar contó: “Sentí que era el momento indicado para continuar. Estuve 4 años jugando en Barcelona y aprendí mucho”.





EL MOMENTO EN QUE NEYMAR QUISO VOLVER AL BARCELONA

“Él quería dejar el PSG para volver al Barcelona. Yo no quería que mi hijo dejara el PSG, pero ¿para quién trabajo?”, reveló su padre en el documental que se emite por la plataforma digital de Netflix, sobre la decisión que había tomado el brasileño dos años después de llegar a París.

“Cuando decidí que quería dejar el PSG no fue por los aficionados ni el equipo, me di cuenta que era más feliz en otra parte”, consideró el propio Neymar. Y agregó: “Aunque no quería seguir en el PSG tenía que ser feliz, tenía que practicar y estar preparado, porque si jugaba mal la gente no iba a decir ‘el PSG no jugó bien’, sino que todo iba a ser mi culpa”.

Esta revelación no hizo más que confirmar lo que la prensa internacional informó en aquel mercado de transferencias del 2019, en el que existieron varias negociaciones entre ambos clubes. “Las ofertas del Barcelona eran enormes. Fueron mayores incluso de lo que el PSG pagó para comprarlo en primer lugar”, aseguró el ex representante brasileño Wagner Ribeiro.

Pero el deseo de Neymar se iba a ver truncado por los directivos árabes, quienes se negaron rotundamente a vender a su jugador emblema: “Intentamos dejar el PSG de forma amistosa pero no funcionó”, sentenció su padre y representante.

