Violento episodio contra la madre de Neymar: aseguran que su novio destruyó su apartamento y la mujer huyó

Nadine Gonçalves junto a Tiago Ramos

La prensa brasileña se ha hecho eco en los últimos días de un hecho ocurrido la semana pasada que involucra a Nadine Gonçalves, madre del futbolista Neymar, y a su pareja, Tiago Ramos. Si bien desde el entorno del jugador insisten en que la relación entre ambos terminó hace meses, un nuevo episodio de violencia habría tenido lugar en un encuentro secreto que tuvieron en Río de Janeiro.

Según la información publicada por el periodista Gabriel Perline en el portal Gente IG, Tiago Ramos, ex futbolista, gamer e influencer, habría reaccionado de manera violenta luego de una discusión con Nadine en un apartamento que habían alquilado en la ex capital brasileña. “Los vecinos escucharon gritos, insultos, ruido de botellas tiradas al piso y la voz de una mujer llorando”, reveló el cronista.

En medio del caos, el joven de 23 años abandonó el lugar. Minutos después, fue Nadine, de 54, quien se marchó con sus maletas rumbo a la ciudad de Santos y le pidió a la seguridad del edificio que no dejara entrar a su novio nuevamente. Al regresar, el personal de seguridad le impidió a Tiago ingresar al apartamento y tras una discusión optó por irse a la casa de un amigo que vive en Río de Janeiro.

Es la tercera vez que el joven es noticia por un hecho de violencia de estas características. El primero sucedió en junio de 2020, cuando el sitio brasileño Extra Globo informó que una discusión de pareja terminó con Tiago en el hospital. El ex futbolista habría golpeado con su brazo derecho el cristal (algunas versiones indicaban de una ventana y otras de una mesa) en la vivienda que pertenece a la madre de Neymar y por eso necesitó 12 puntos de sutura. Pese a las dudas sobre aquel episodio, no se pudo obtener más información ya que mediante un comunicado, el hospital explicó que no estaba autorizado a proporcionar información sobre el caso.

Tiago Ramos se filmó tras haber sido apuñalado en Cancún en diciembre de 2020 (Foto: @TiagoRamoss / IG)

Luego, en diciembre de 2020, durante un viaje que la pareja realizó en Cancún el joven modelo fue apuñalado. Según la versión, que él mismo dio en un video que publicó en las redes sociales en donde se lo veía ensangrentado, el hecho se desató cuando un mesero lo atacó sin razón alguna con un cuchillo. “Llegué al restaurante y pedí un plato de carne, y ellos no me dejaron quedarme. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Casi muero por algo que no hice”, contó en sus historias de la red social.

Tiago Ramos ya ha sido acusado de agresión en España por Rita Cumplido, una mujer de 44 años que mantuvo una relación con él antes que Nadine. La española presentó la denuncia en octubre de 2019 y obtuvo una medida de protección en contra suya. En aquel momento, declaró que la pelea fue causada por los celos por parte de Tiago.

Por su parte, Irinaldo Oliver, ex novio del modelo (quien se declaró bisexual ante la madre de Neymar), recordó en 2020 una situación que vivió en un hotel en Río de Janeiro en enero de 2018. En diálogo con el portal Extra, Irinaldo, quien es oficial de prensa, dijo que Tiago Ramos estaba furioso después de una pelea entre los dos, y que el modelo rompió los objetos en la habitación del hotel donde se alojaban, se lastimó la mano cuando golpeó la mesa de cristal e incluso intentó suicidarse.

“Es súper agresivo y le está haciendo (a Nadine) todo lo que me hizo. Rompió todo en el hotel Transamérica, en Barra da Tijuca, donde estábamos. Tiró sillas en el piso 20 y luego resultó herido cuando golpeó una mesa de vidrio, se cortó e intentó arrojarse por la ventana”, recordó en aquel entonces.

Neymar y Nadine Goncalves (Instagram)

El joven modelo y Nadine comenzaron una relación a principios de 2020, incluso hasta el propio Neymar se había fotografiado junto a su “padrastro” y había aceptado la relación. Desde entonces, los episodios de este estilo se han acumulado desde entonces y quienes rodean al futbolista del PSG sostienen que el novieazgo se acabó hace tiempo. Pese a eso, la mujer de 54 años y el modelo siguen encontrándose a espaldas de la estrella brasileña.

En la adolescencia, Tiago Ramos intentó ser un famoso futbolista. Jugó en Ferroviario de Fortaleza, un importante club de la zona de Ceará, que en la actualidad milita en la Serie C del Brasileirao. Sin embargo, terminó dejando de lado la pelota para dedicarse de lleno a los e-sports, donde divisó que tendría un mejor futuro. Nunca dejó de cuidar su físico. Fanático del gimnasio, el joven suele mostrar su cuerpo trabajado en las redes sociales, donde se transformó en un verdadero influencer. Incluso comparte videos de algunos de sus ejercicios, cosechando centenares de Me gusta.

