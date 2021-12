El director deportivo del París Saint Germain contó cómo trabajarán en el nuevo mercado de pases

El París Saint Germain está listo para afrontar una nueva ventana de fichajes (Foto: EFE)

El poder económico que tiene el París Saint Germain lo hace uno de los clubes más poderosos del continente europeo. El cerrar a Lionel Messi a mediados de año y retener a Kylian Mbappé ante las impresionantes ofertas del Real Madrid fueron algunas de las demostraciones que realizó el líder de la Ligue 1 para sostener su dominio en las ventanas de transferencias. En vísperas de una nueva época de fichajes, Leonardo se mostró serio con la postura que tomará el club de la capital de Francia en los próximos meses.

El director deportivo del PSG dio una conferencia el jueves por la noche en la Universidad de la Sorbona frente a casi 200 estudiantes de maestría en dinero, banca, finanzas y seguros. “Marquinhos se quedará de por vida. No quiere irse“, inició el dirigente asegurando la continuidad del defensor central brasileño por muchas temporadas más.

La segunda información que filtró sobre la ventana de transferencia de invierno es que el PSG, durante este período, no tiene necesidades de realizar incorporaciones “extra”. Lo que sí significa que simplemente irán en búsqueda de un refuerzo en caso de que exista una sensible baja en el sistema de Mauricio Pochettino y que el objetivo primordial será mantener el primer equipo intacto.

Retener a Kylian Mbappé nuevamente es la misión del París Saint Germain (Foto: REUTERS)

Además, Leonardo dio su opinión al respecto sobre la locura que se vive durante la ventana de transferencias. “Normalmente, los equipos que siempre necesitan algo más, lo que nosotros honestamente no. Buscan una oportunidad simplemente con una gran inversión. El trabajo de un director deportivo es pesado porque está las 24 horas del día en el teléfono, moviéndose y viendo con sus jugadores. La ventana de transferencia hace que la gente se ría de vez en cuando. Tienes las cosas planeadas y cuando comienza, suceden cosas que no esperabas”, explicó al respecto.

Como era de esperar, también habló una vez más de la máxima ambición del club que es ganar la Champions League. Desde la perspectiva del director deportivo no duda que eventualmente el París Saint Germain ganará la Orejona: “Cuando miras hoy a nuestra plantilla, te dices que es un sueño. Representamos algo único en el mundo. La gente habla mucho, pero nadie ha tenido lo que tenemos hoy nosotros en los últimos 10 años. Es cierto que falta el último disparo y creo que sucederá. Tienes que superar la idea de que nunca has ganado la Champions. Tenemos que hacer un trabajo mental. No veo un límite. No tenemos la trayectoria de algunos equipos, pero tenemos la estructura, la calidad y la organización. París es una ciudad especial, comparada con lo que representa”.

Por otro lado, Leonardo también volvió a analizar el caso de Xavi Simons, la joven esperanza del PSG seguida de cerca por el Barcelona y que, a su gusto, no juega lo suficiente junto a la primera plantilla. Varios medios españoles aseguraron que estaría en la mira del club catalán, donde jugó anteriormente. El dirigente del cuadro francés disparó una fuerte opinión sobre el tema. “Quiere quedarse, y es normal que quiera un proyecto deportivo. Es difícil darle tiempo de juego en primera”.

