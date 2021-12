La imagen de un futbolista del Barcelona tras quedar eliminado de la Champions League que enfureció a los fanáticos

La foto del abrazo de Lenglet a Lewandowski que causó malestar entre los fanáticos del Barcelona (Foto: AFP)

Finalmente sucedió. El Barcelona quedó eliminado de la Champions League y deberá jugar la Europa League tras no poder superar la fase de grupos al perder por goleada ante el Bayern Múnich. Una realidad que golpeó tanto anímicamente tanto al plantel como a los fanáticos, quienes verán a su equipo participando de un campeonato de menor valía a nivel continental en Europa.

Tras el silbatazo final en Múnich, que decretó la eliminación del cuadro culé del certamen, los usuarios mostraron su descontento a través de las redes sociales. Algunos realizaron reflexiones sobre el presente que atraviesa la entidad, mientras que otros no dejaron pasar una imagen que hizo mucho ruido, sobre todo a los aficionados más pasionales.

Es que al término del partido, con la goleada por 3-0 consumada y mientras el Barça caía en la realidad que deberá afrontar la Europa League, se viralizó una foto en la que aparece Lenglet abrazando y compartiendo una charla amistosa con Robert Lewandowski.

Barcelona deberá disputar la Europa League (Foto: EFE)

“Si por mí fuera, mañana deja de ser jugador del Barcelona. Ésto no se puede tolerar”, escribió un usuario compartiendo la imagen en cuestión. “Mínimo algo de postureo digo perdieron 3-0 y se fueron a Europa League no es momento de echarte unas risas”, agregó otro, mientras que un tercero escribió: “Ríete Lenglet, pero en el Barça no vuelvas a jugar”.

Otros fanáticos también compararon la forma en la que abandonó el campo el francés con la del joven talento español Gavi, quien fue reemplazado y dejó la cancha entre lágrimas al sentir que no pudo hacer nada para ayudar al equipo: “Él sí siente lo que es ser barcelonista. Gracias por defender este escudo”.

“Hoy empieza una nueva etapa”, fue la frase de Xavi Hernández que inundó los medios españoles. En declaraciones a Movistar+, el técnico español, referente histórico del club por lo hecho durante su época como futbolista, agregó: “La palabra fracaso no me gusta. Quien lo intenta nunca fracasa. Podemos hablar de decepción o resignación. Vamos a trabajar muy duro para poner al Barça donde se merece”.

El Barcelona confirmó en Múnich que ahora mismo es parte de la segunda competencia del continente. El primer año de la era post Messi extiende su crudeza en un equipo que también está descolgado en Liga (séptimo a 16 puntos del líder, el Real Madrid).

Con esta “flamante incorporación”, la Europa League ganó un equipo de prestigio, el cual comenzará su participación en los playoffs previos a los octavos de final de la competencia. El próximo lunes se llevará a cabo el sorteo correspondiente.





LOS COMENTARIOS DE LOS USUARIOS

SEGUIR LEYENDO