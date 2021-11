El entrenador de Suecia acusó a España de jugar sucio de cara a su enfrentamiento por las Eliminatorias UEFA

Jane Andersson se mostró molesto en la última conferencia de prensa (Reuters)

Las Eliminatorias Europeas están al rojo vivo. A día de hoy, Francia, Bélgica, Dinamarca y Alemania ya lograron su tan ansiado boleto al Mundial de Qatar 2022, mientras que otras selecciones continúan buscando su clasificación.

Es el caso de lo que está ocurriendo en el Grupo B, en el que España y Suecia se encuentran luchando por el liderato de su zona, puesto que le garantiza un lugar en la cita mundialista sin pasar por la fase de los Playoffs.

En ese contexto, y entendiendo el gran duelo que se le avecina a los suecos, el entrenador Janne Andersson se mostró muy molesto en la rueda de prensa previa por lo ocurrido en el estadio de La Cartuja durante el entrenamiento.

Suecia buscará una victoria en Sevilla que lo ubique en la cima del grupo (Reuters)

“El día antes del partido es importante estar una hora en el estadio, sin limitaciones en cuanto al área donde se puede jugar”, explicó el técnico de 59 años, haciendo referencia a que había una zona del terreno de juego que estaba prácticamente inhabilitada para trabajar.

Uno de los arcos, por ejemplo, estaba cubierto por lámparas lumínicas para mantener el césped: “Me molestó cuando se decidió limitar el espacio donde podíamos entrenar. Entiendo que se cuide el césped, estaba perfecto, pero no comprendo porqué no podíamos entrenar en todo el campo”.

“Hay que decir cuando no se juega limpio”, sentenció Andersson antes de responder si su jugador emblema, Zlatan Ibrahimovic, iba a estar presente frente a La Roja: “Tengo decidida la alineación, nadie se ha lesionado en el último entrenamiento, pero no quiero revelar si Ibrahimovic jugará o no los 90 minutos. Él está aquí porque quiere aportar el máximo a su selección”.

Ibrahimovic podría contar con varios minutos en el duelo frente a España (Reuters)

Ibra completó el partido anterior, que terminó en derrota por 2-0 frente a Georgia en lo que fue un sorpresivo golpe para la selección sueca: “Fue una dura decepción pero hay que comenzar desde cero”, consideró Janne Andersson.

Hasta el momento, los dirigidos por Luis Enrique son los líderes del Grupo B con 16 puntos. Por detrás se ubica Suecia con una unidad menos, por lo que éste duelo podría darle tranquilidad a España o volver a revertir la situación y que sean los visitantes los que deban defender la posición para garantizar su lugar en Qatar sin pasar por los playoffs.

En los recientes enfrentamientos entre ambos, Suecia ha sido mejor que España en las dos ocasiones que se cruzaron. En la primera, correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Europa en junio, el marcador acabó igualado en cero, mientras que el segundo, por la fase de grupos de las eliminatorias (en septiembre) terminó con la victoria de los de Andersson por 2-1.





SEGUIR LEYENDO