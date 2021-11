Sorpresa en Barcelona: Dani Alves podría volver al club tras la llegada de Xavi

Dani Alves podría volver a formar parte del FC Barcelona (Europa Press)

La llegada de Xavi Hernández al Barcelona para convertirse en el nuevo entrenador del primer equipo llenó de ilusión al aficionado azulgrana que vio con buenos ojos el regreso de uno de los históricos referentes para que tomara las riendas de un plantel golpeado por los resultados deportivos.

En esta sintonía de retornos de estrellas que supieron ganarlo todo con el cuadro culé, desde Brasil aseguraron que otro de los que volvería a formar parte del club podría ser Dani Alves, siempre y cuando se llegue a un acuerdo en la reunión que protagonizará con la directiva en esta semana.

Según el sitio UOL Esportes, el lateral derecho, sin equipo desde septiembre, solo piensa en formar parte del plantel que dirija su amigo Xavi Hernández y es por eso que ya descartó varias ofertas de su país.

Dani Alves quiere llegar con posibilidades de integrar la selección de Brasil en Qatar 2022 (Efe)

Cinco años pasaron desde la última vez que Dani Alves se enfundó la camiseta culé. Ahora, con 38, el brasileño quiere seguir compitiendo al máximo nivel pensando en llegar con chances de ser convocado a la Canarinha de cara al Mundial de Qatar 2022, la que probablemente sea su última cita mundialista.

“Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita solo tiene que llamarme”, manifestó a mediados de octubre en una entrevista con el periódico catalán Sport, en lo que pudo tomarse como un guiño para Joan Laporta.

Recientemente, el máximo directivo azulgrana parece haber recogido el guante al asegurar en medio de la presentación de Xavi Hernández que, “Dani está ayudando a nuestro club de muchas maneras, también ha ofrecido su ayuda desde el ámbito deportivo”.

Dani Alves rescindió su contrato con el San Pablo por impagos (Reuters)

Esta semana podría definirse el tema. Desde Barcelona creen que su presencia dentro del vestuario podría servirle al grupo en varios sentidos. Principalmente, su llegada puede resultar beneficiosa por el hecho de ser un referente dentro de un vestuario prácticamente repleto de jóvenes. En esa línea, también podría enseñar desde su experiencia a los más nuevos.

Finalmente, dentro del campo, es una buena opción de reemplazo para Serginho Dest, único lateral derecho puro del equipo y a quien podría guiarlo para alcanzar su madurez deportiva.

De llegar a un acuerdo, el futbolista no pondría muchas trabas a la hora de negociar la duración del contrato y el salario que percibiría, entendiendo las dificultades económicas que atraviesa la entidad.

En las últimas horas, el futbolista publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece dentro de un avión asegurando que: “El movimiento genera energía, la energía es el combustible de cada día y cada día hay que vivirlo con maestría”, además compartió una imagen en sus stories con la frase: “Todo está al alcance de los que no desisten”.

Dani Alves formó parte del FC Barcelona desde el 2008 cuando llegó procedente del Sevilla. El brasileño vistió durante ocho temporadas la camiseta azulgrana y logró quedar en la historia del club al formar parte de la época dorada de la institución. Durante su paso por el club y hasta 2016, Alves conquistó 23 títulos.





