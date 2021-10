Dani Alves se ofreció al Barcelona en medio de su crisis deportiva: “Si me necesitan, solo tienen que llamarme”

Dani Alves se ofreció para volver a jugar en el FC Barcelona (Foto: EFE)

Después de irse del São Paulo FC y anunciar que no va a fichar por ningún club en lo que resta del año, el futbolista brasileño Dani Alves ha dado un giro a sus planes a futuro al manifestar que si el FC Barcelona lo necesita solo tienen que llamarlo y acudirá sin pensarlo dos veces para ayudarlo, según sus recientes declaraciones a un periódico deportivo catalán.

En una entrevista con SPORT realizada desde su casa en la Ciudad Condal, el jugador de 38 años habló sobre la crisis deportiva que afrontan en el Camp Nou y dejó en claro que volvería encantado al equipo en el que jugó entre 2008 y 2016, en una etapa en la que cosechó de 23 sus 43 trofeos como profesional.

“Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita solo tiene que llamarme”, manifestó.

Dani Alves jugó en el FC Barcelona entre 2008 y 2016, ganando 23 títulos (Foto: AFP)

En dicha entrevista, Alves también aclaró que en su momento decidió salir porque no estaba de acuerdo con la gestión de la institución: “Yo siempre dije que me fui porque vi que las cosas no estaban como yo creía que deberían estar. Uno no quiere ver nunca todo lo que acabó sucediendo desde mi salida. Cuando uno hace una historia tan linda y respeta mucho esta casa y se ha dejado la vida por ella, no quiere ver que la gente se está cargando esto, no quiere ser cómplice de esto. Yo salí y avisé.”

Desde Cataluña informaron que el propio Dani Alves estuvo en contacto telefónico con directivos del Barça para tantear su regreso. El periodista Oriol Domènech en el programa Onze de Esport3 comunicó que Alves se ofreció a los mandatarios del club catalán, incluso es jugador libre y la cuestión económica no sería un problema. Aunque desde el periódico Mundo Deportivo informaron que no estaría en los planes de Ronald Koeman sumar un jugador tan veterano a su plantel, prefiere apostar por jugadores jóvenes.

No obstante, Alves cree que podría ser importante para el desarrollo de esos talentos: “Yo sigo pensando que puedo aportar en cualquier lugar, pero más en el Barça por la cantidad de jóvenes que tiene ahora. En todo lugar que he ido siempre he pensado que la mezcla perfecta es la experiencia con la juventud.”

La última experiencia de Dani Alves fue en el São Paulo FC (Foto: REUTERS)

Dani Alves tiene pensado extender un poco más su impactante trayectoria deportiva, como mínimo hasta llegar al Mundial de Qatar 2022 para tener posibilidades de representar una vez más a la selección brasileña. Hace unos meses integró el combinado nacional que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde compartió vestuario con mayoría de futbolistas menores de 23 años y demostró que puede ser un líder muy positivo en jugadores poco experimentados.

SEGUIR LEYENDO: