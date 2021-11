Zlatan Ibrahimovic vuelve a la selección de Suecia a los 40 años y sorprendió con una frase sobre su futuro

Ibrahimovic volverá a la selección de Suecia a los 40 años (Efe)

Decepcionado tras no poder disputar la Eurocopa por lesión, Zlatan Ibrahimovic se mostró feliz de volver “al fin” a la selección sueca para disputar los partidos decisivos para la clasificación del país nórdico al Mundial de Qatar-2022.

“Se siente muy bien. ¡Al fin!”, declaró la estrella de Suecia en la conferencia de prensa previa a los encuentros decisivos contra Georgia y España. Sin embargo, además de hablar de su presente, el futbolista de 40 años también se refirió a su futuro.

“No me he fijado una fecha para renunciar, quiero continuar el mayor tiempo posible y no pensar en cuándo terminará. No quiero ponerme triste como los que se retiran pensando que podrían haber continuado. Y si me llama la selección, ahí estaré”, aseguró.

El delantero sueco fue convocado para enfrentar a Georgia y España (Reuters)

Ibra da muestras de una longevidad excepcional en el deporte de alto nivel y, a pesar de su última lesión en la rodilla izquierda, se mostró listo para disputar los dos próximos encuentros: “Todos siempre queremos jugar pero tengo que encontrar el equilibrio adecuado teniendo en cuenta las lesiones que he tenido”, consideró

Sin perder su característico sentido del humor, agregó: “Aprendes algo nuevo cada día, conozco mejor mi cuerpo. Pero a medida que mi cuerpo envejece, mi cabeza se vuelve más joven y me veo mejor, soy más bello...”.

Con respecto al tema de las lesiones, Ibrahimovic reflexionó: “La temporada pasada tuve más lesiones de las habituales. Pasados los 30 años me di cuenta de que el dolor no desaparece sino que se mueve, y lo que ha cambiado respecto al pasado es que yo tengo un fisioterapeuta que me sigue las 24 horas del día en Italia. En cuanto siento algo, trato de atenderlo inmediatamente”.

El sueco intentará aportar su calidad para que Suecia consiga su boleto a Qatar 2022 (Efe)

Después de cinco años alejado de la selección sueca, el delantero del Milan anunció su regreso en marzo, llegando a disputar dos partidos clasificatorios para Qatar 2022. Ahora, al ser preguntado por si estará en el encuentro decisivo contra España, el autor de 62 goles en 118 partidos con Suecia, dejó esa responsabilidad en manos del seleccionador: “Estoy aquí porque soy uno más. Si Janne Andersson quiere que juegue los dos partidos, los jugaré. Si quiere que juegue uno, lo haré. Todo depende de lo que él quiera”.

Tras seis encuentros disputados, Suecia es primera del grupo B con 15 puntos, dos más que España, su principal rival a vencer el próximo domingo si quiere conseguir el tan ansiado boleto a la cita mundialista.





