Fuerte interna en la Selección de Francia: Olivier Giroud apuntó contra Karim Benzema

Olivier Giroud apuntó contra Karim Benzema (REUTERS/Daniel Mihailescu)

La Selección de Francia es la vigente campeona del mundo (se consagró en Rusia 2018), viene de ganar la UEFA Nations League y se encuentra bien posicionada para obtener su boleto a Qatar 2022 (en las Eliminatorias europeas lidera el Grupo D con 12 unidades, tres más que su escolta Ucrania). Sin embargo, el clima interno que vive el plantel comandado por Didier Deschamps no es el mejor.

El quiebre se dio tras la decisión del entrenador de volver a convocar a Karim Benzema para disputar la Eurocopa, competencia en la que los galos no estuvieron cerca de mostrar su nivel y fueron eliminados de manera inesperada en octavos de final a manos de de Suiza por penales. El que dejó en evidencia este malestar dentro del equipo fue Olivier Giroud durante una entrevista con L’Equipe.

“Me enteré como todos los jugadores cuando el seleccionador lo anunció. Fue la voluntad de Deschamps de proceder así. Puedo entenderlo. ¿Quién soy yo ante sus ojos para que me diga primero que va a convocarlo? Pero me hubiera gustado que antes me lo advirtieran. También tuve la oportunidad de discutirlo con él en la selección”, comenzó su relato el ahora atacante del Milan de Italia.

Según su óptima, el retorno del goleador del Real Madrid generó cambios en lo futbolístico que contribuyeron al irregular desempeño de Francia en la Eurocopa. “La vuelta de Benzema generó un desequilibrio táctico en el equipo, además de alterar nuestra forma de jugar. Lo digo con franqueza, sin tener nada contra Karim. Pasaron muchas cosas a pesar de él. Lo remarcamos en bastantes partidos. La selección pudo paliar después ese problema de adaptación táctica. Lo constatamos en la Liga de Naciones. Pero fue necesario el tiempo. A pesar de ello, Karim cambió rápidamente nuestra forma de jugar, que había sido bien establecida durante cinco años”, develó. No obstante, rápidamente aclaró: “Nunca tuve problemas con Benzema. Karim ha cambiado, ha madurado y evolucionado bastante bien. Todo salió bien en la competición. Comíamos todos los días en la misma mesa”.

En marzo del año pasado, Benzema había sido crítico de su compatriota, al afirmar que “no podemos confundir y no hay que confundir a un coche de Fórmula 1 con un coche de karts. Yo soy amable con él, pero yo soy el Fórmula 1″. La respuesta de Giroud no se hizo esperar: “Seré un kart, pero con un Mundial”. El Gato estuvo cinco años sin defender la camiseta de su país producto del escándalo mediático con Mathieu Valbuena.

El punta también aprovechó la oportunidad para minimizar los roces que mantuvo con Kylian Mbappé tras dar a entender públicamente que no le pasaban el balón de la manera indicada, algo que el deportista del PSG no vio con buenos ojos. “Cuando hablé tras el partido ante Bulgaria no mencioné ningún nombre. Rápidamente Mbappé y yo hablamos en su habitación. Fue un tema de 48 horas y luego seguimos adelante. Era un hecho insignificante, mínimo y que, en ningún momento, debió alterar el equilibrio del equipo”, concluyó.

Vale destacar que Francia, que cuenta en ofensiva con otros nombres interesantes, como los de Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Antoine Griezmann (Atlético Madrid) y Wissam Ben Yedder (Mónaco), actualmente ocupa el tercer lugar dentro del ranking FIFA y es uno de los principales candidatos al título en el Mundial de Qatar 2022.

