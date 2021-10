Dibu Martínez atajó otro penal en Aston Villa pero no pudo evitar la derrota ante Arsenal

Continúa la mala racha de Emiliano Martínez con su equipo en Inglaterra aunque el sigue manteniendo el alto nivel que lo hace destacar en la selección argentina. El Aston Villa perdió 3-1 con el Arsenal en el que fue el adelanto de la novena jornada de la Premier League. Dibu le atajó un penal a Pierre-Emerick Aubameyang, pero el rebote no lo favoreció y el gabonés le anotó el segundo.

El marplatense de 29 años había tenido una atajada estupenda que hubiera significado el segundo tanto de los Gunners. El primero tanto del dueño de casa había sido del ghanés Thomas Partey al minuto 23. En la última jugada de la etapa inicial, el cuadro rojo de Londres contó con la pena máxima a su favor.

Ya en el complemento, Emile Smith-Rowe amplió la diferencia con un remate desde dentro del área grande que contó con un rebote que descolocó a Martínez, que nada pudo hacer. Más tarde descontó Jacob Ramsey para la visita. Es el segundo encuentro consecutivo en el que Dibu recibe tres tantos, ya que en el último cuarto de hora de la cita pasada ante el Wolverhampton, sufrió tres tantos para el 2-3 definitorio.

Antes de la ejecución desde los 12 pasos, el ex Independiente dialogó unos instantes con su ex compañero Alexandre Lacazzette, mientras que previo al tiro de Aubameyang no abrió la boca y solamente se bamboleó un par de metros para cada lado sobre la línea de gol. Tomó envión y se recostó sobre el poste derecho para rechazar el disparo: no pudo ofrecer oposición en el rebote.

El argentino no consigue una valla invicta con los Villanos desde la sexta jornada, en el triunfo 1-0 como visitante ante Manchester United en Old Trafford (además lo consiguió ante Newcastle y Everton). Vale remarcar que con el buzo de la selección argentina bajó la persiana de su arco en la última triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas contra Paraguay en Asunción (0-0), Uruguay (3-0) y Perú (1-0) en el Monumental de Buenos Aires.

En lo que va de la temporada de la Premier League lleva 8 partidos atajados (faltó solamente a la derrota 3-0 contra Chelsea) y recibió 12 goles con los tres de hoy. El Aston Villa continúa anclado en la zona baja de la tabla.

Lo positivo para Martínez es que amplió su impecable estadística en penales en contra. Si se toman como referencia los tiros de las tandas de la Copa América, apenas 3 sobre un total de 10 terminaron en gol. Dibu desvió los remates de Arturo Vidal (Chile, primera ronda), Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona (Colombia, semifinales), Yoshimar Yotún (Perú, Eliminatorias), Bruno Fernandes (Manchester United) y Aubameyang (Arsenal), por la Premier League. Solamente los colombianos Juan Cuadrado y Miguel Borja, más el venezolano Yeferson Soteldo pudieron quebrarlo cara a cara.

EL COMPACTO DE ARSENAL 3-1 ASTON VILLA

