La batalla de Manchester: United sorprendió al City y aceleró para fichar a Cristiano Ronaldo

El United compró a CR7 del Sporting Lisboa a mediados de 2003 a cambio de 16 millones de euros (Reuters)

La recta final del mercado de pases promete muchos movimientos y negociaciones que durarán hasta la medianoche del 31 de agosto, fecha en la que cierra la ventana de transferencias. La salida de Lionel Messi del Barcelona al Paris Saint Germain se llevó todas las portadas de los diarios, pero hay dos nuevas novelas que mantienen al borde de la silla a todos los fanáticos del deporte: la posibilidad de que Kylian Mbappé se marche al Real Madrid y un inesperado regreso de Cristiano Ronaldo a Manchester.

Los rumores de salida de Juventus se confirmaron en las últimas horas por intermedio de su entrenador, Massimiliano Alegri. “Hablando con él ayer me dijo que no tiene intención de quedarse. Hoy no ha entrenado y por eso no está convocado para mañana. No estoy decepcionado, ha hecho su elección. Ha dado su aporte en estos tres años y ahora la vida sigue, como de costumbre. Sivori, Platini, Del Piero y Buffon han pasado por la Juve, grandes campeones, pero la Juventus se mantiene y eso es lo más importante”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

¿Próxima parada? Manchester. Pero cuando todo parecía orientarlo rumbo al City, el United irrumpió en la escena y le hizo saber que pretenden ficharlo.

En la ciudad inglesa, los hinchas del United aguardan el regreso del portugués a la Premier League desde mediados de 2009, cuando la Casa Blanca se llevó a CR7 a la capital española. Lo que no iban a sospechar los partidarios de los Red Devils es que iban a tener que arrebatárselo de las manos al rival de toda la vida: el City de Josep Guardiola.

El Manchester United fue el club que lo llevó a la fama mundial (Foto: Getty Images)

Una declaración de Ole Gunnar Solskjær, entrenador del United, abrió las puertas de par en par en las últimas horas. “No pensé que Ronaldo iba a dejar la Juventus y si ha habido especulaciones esta mañana, especulaciones en los últimos días, por supuesto”, reveló en conferencia de prensa. Y agregó al respecto: “Siempre hemos tenido una buena comunicación, sé que Bruno Fernandes también ha estado hablando con él y sabe lo que sentimos por él y si alguna vez se iba a alejar de la Juventus, sabe que estamos aquí. He dicho muchas veces con especulaciones que cuando estás en el Manchester United, cuando eres Messi, cuando eres Ronaldo, cuando eres Pogba, tienes que leer mucho sobre ti, así que veamos qué pasa con Ronaldo. Es una leyenda de este club”.

Mientras el City planificaba la ingeniería financiera para convencer a Juventus, en el United levantaron el teléfono durante la noche del jueves e iniciaron las negociaciones con su representante, Jorge Mendes.

Del otro lado de la vereda, el City ya había entablado las gestiones y los números comenzaban a cuadrar, incluso algunos medios españoles aseguraron que había arreglo del contrato. “Cristiano Ronaldo está en la Juventus, es jugador de la Juventus. Lo único que puedo decir es que con tres o cuatro días en la ventana de fichajes, todo puede pasar. En mi opinión personal, hay pocos jugadores, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi incluidos, que deciden dónde van a jugar. Son el protagonista de las negociaciones. Ahora mismo, estoy encantado con el equipo que tenemos y seguiremos igual“, explicó en las últimas horas Pep en conferencia de prensa.

Cuando todo parecía que Ronaldo se vestía de celeste, las versiones ahora indican que la proximidad está con el color rojo. De un minuto a otro, el principal candidato a quedarse con el portugués es el club que lo llevó al estrellato mundial: el Manchester United. Sin una oferta oficial por el momento, las partes agilizan las negociaciones para encausar las tratativas. CR7 está dispuesto a volver a vestirse con los colores del United y hasta se especula que la oferta contractual se extendería por dos temporadas. De acá al próximo 31 de agosto, Cristiano tendrá tiempo de definir su futuro, que sin dudas será lejos de Turín.

