Mbappé rompió el silencio: Messi, Neymar, el duro presente de la liga francesa y una frase repleta de sinceridad

Mbappé habló en una entrevista con Esquire (Reuters)

Tras el fichaje de Lionel Messi por el PSG, el nombre de Kylian Mbappé comenzó a tomar mayor trascendencia a nivel mundial. El futuro del joven delantero francés todavía es una incógnita a menos de diez días para el cierre del mercado de fichajes.

En ese contexto, la revista estadounidense Esquire publicó una entrevista con la joya parisina en su edición en español en la que, a pesar de no hacer referencia a los rumores que lo vinculan con el Real Madrid, habló de todo: desde sus inicios hasta su actualidad en la liga francesa, de la que aseguró que “no es el mejor campeonato del mundo”.

A sus 22 años Mbappé ya es campeón del mundo. Un trofeo que se le hace esquivo a tres de los mejores jugadores de la actualidad: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, con quien mantuvo una charla privada al llegar a París con la Copa en la mano.

El francés levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018 (Reuters)

“Fui a jugar los partidos con tranquilidad, como siempre. No quería cambiar solo porque fuera el Mundial. Tuvimos la suerte de tener una plantilla joven. Estábamos totalmente despreocupados, éramos solo un grupo de compañeros”, consideró el galo al recordar aquella gesta en Rusia 2018.

Tras la consagración, el joven volvió con el trofeo a París siendo un claro favorito a luchar por el Balón de Oro. Su nombre por ese entonces opacó al de Neymar, quien intentaba ganarse el afecto de los fanáticos del PSG, después de un año complicado tras su salida del Barcelona.

Fue en su regreso, cuando Mbappé se sentó con el brasileño para dejarle las cosas claras: “No voy a pisar tu terreno. Seré candidato al Balón de Oro (el premio al mejor futbolista del mundo) este año porque tú no lo serás, pero te prometo que no quiero ocupar tu lugar” (En la ceremonia, Luka Modric se llevó el máximo galardón individual y el galo quedó un escalón por debajo del podio. El paulista en el puesto 12.

En la edición que se publicará en la revista de septiembre, el ex Mónaco también reveló que tuvo una conversación con Neymar para explicarle cómo se vive en la Ciudad de las luces: “En Brasil son más festivos, en Francia más serios. Aquí no se considera bueno mostrar tus pasiones. La gente pensará que descuida al PSG porque juega al póquer. Creo que ha empezado a entenderlo. Al principio fue difícil para él, porque lo vivió como una afrenta. Cuando llegó, pusieron su cara en la Torre Eiffel, y seis meses después le preguntan por qué juega al póquer. En Francia, la gente sabe lo que tienes pero no necesita verlo. Solo quieren verte jugando al fútbol, sonriendo”.

Mbappé contó qué le dijo a Neymar tras ganar el Mundial (Reuters)

Mbappé es consciente de que es uno de los mejores atacantes que tiene el fútbol mundial hoy en día, y quiso explicar por qué: “He jugado en la delantera, he jugado en la izquierda y en la derecha. Con toda humildad, no creo que todo el mundo sea capaz de cambiar de posición así cada año y mantener un gran rendimiento al más alto nivel. He conseguido trabajar mis puntos débiles, pero sobre todo perfeccionar mis puntos fuertes, porque siempre me han dicho que es a través de tus puntos fuertes como vas a ganar”.

Al mismo tiempo, también dejó una frase clave, al reconocer que no hace falta entablar una relación de amistad en el campo: “Igual que el panadero no se lleva bien con todos los panaderos, no tienes que cenar con tus compañeros todas las noches para ganar”.

Con 22 años ya es capaz de entender que es una de las máximas estrellas de este deporte: “Si tu cara está en todas partes en la ciudad, en todas partes del mundo, eso es seguro. Ser una estrella es un estatus, pero no me hace mejor persona que los demás”, remarcó, además de revelar que: “Hace falta muchísima organización solo para salir a dar una vuelta. Un aficionado te da un amor enorme pero a veces quizá en ese exceso de amor puede que no respete tu intimidad. Es imposible esperar una vida normal, pero un poco de respeto a la vida privada no es demasiado pedir, creo”.

Mbappé habló de las comparaciones con Messi y Ronaldo

En cuanto a las comparaciones con Messi y Ronaldo, aseguró: “Esos jugadores son incomparables. Han roto todas las leyes de la estadística. Han tenido diez, quince años extraordinarios” y admitió: “Veo los partidos de otros grandes jugadores para ver lo que hacen. Sé cómo hacer esto, pero ¿puede el otro hacerlo también? Creo que otros jugadores también me observan. Creo que eso empuja a los futbolistas a elevar su juego, igual que Messi fue bueno para Ronaldo y Ronaldo fue bueno para Messi”.

Finalmente, y en medio de los rumores sobre una posible salida del PSG a un año de que finalice su contrato, Mbappé reconoció que “Francia no es el mejor campeonato del mundo, pero siempre he sentido la responsabilidad, como jugador emblemático, de ayudar a que la liga crezca”.





SEGUIR LEYENDO