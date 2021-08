“Lloramos y nos amargamos”: Messi relató el doloroso momento en el que se enteró de su salida del Barcelona y detalló cómo se lo dijo a su familia

Messi contó cómo le comunicó a su esposa y sus hijos que tenían que dejar Barcelona (@antonelaroccuzzo)

El paso de Lionel Messi por el Barcelona ya es historia. Al menos por los próximos dos años, el rosarino dejó el club que se convirtió en su casa hace más de dos décadas para encarar un nuevo desafío deportivo y familiar. Tras una despedida emocionante en las entrañas del Camp Nou, el argentino emprendió viaje con destino a París para jugar en el PSG.

Su llegada a la capital de Francia generó una revolución entre los fanáticos, pero antes de ver el final de la película, Messi tuvo que atravesar el duro proceso de saber que no iba a continuar en el club catalán. Y también el de contarle la noticia a su esposa y a sus tres hijos. “Viene mi papá a mi casa, a comunicármelo, porque él se había ido a la mañana a hablar con Laporta y cuando vuelve me lo dice a mí. Y obviamente el bajón y prepararme para ver cómo se lo comunicaba a Antonela para después decírselo a los nenes”, explicó en una entrevista .

“Bueno, se lo dije a ella, lloramos, nos amargamos, y después nos levantamos para ver cómo se lo decíamos a los nenes, cómo se lo comentábamos de la mejor manera, porque ya le habíamos dicho en diciembre que nos íbamos a quedar, que íbamos a seguir. Y sabíamos el golpe que iba a ser, sobre todo para Thiago. Y bueno, después vino todo lo demás”, agregó Leo en la nota que realizó el periodista Guillermo Balagué, su biógrafo, para la cadena BBC.

Es conocida la importancia que tiene para Messi el estado de su familia. Y también el valor que tiene para él el apoyo de su esposa en todo este tiempo de incertidumbre que comenzó a inicios de la pasada temporada con el envío del famoso burofax. “Antonela me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó, estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi familia y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona. Era algo feo, extraño, no pude superar lo anterior todavía, pero sí avanzo, miro hacia adelante, en una etapa nueva que asumo con mucha ilusión”, confesó La Pulga en diálogo con ESPN en París.

La familia de Leo Messi en el Parque de los Príncipes

Las lágrimas en público en la conferencia de prensa de despedida se sumaron a las anteriores en el círculo íntimo que vivió el rosario junto a su familia. Eso generó diferentes sentimientos que hasta hace pocos días no había vivido porque nunca estuvo en su pensamiento irse de Barcelona. ¿Cómo atravesó las horas posteriores a su adiós de Cataluña y hasta que se hizo oficial su pase al París Saint Germain?

“Nos costó dormir, nos costó descansar. Ansioso por la incertidumbre de lo que iba a pasar después de lo que pasó con el comunicado del club, que no sabíamos qué íbamos a hacer, no teníamos nada definido. Y bueno, ese nerviosismo, incertidumbre de cuándo iba a arrancar otra vez, de a dónde iba a ir, del cambio de la familia, la verdad que fue complicado hasta que pude despedirse de la gente, que pude hablar, que pude encaminar el acuerdo con el París, y empezar a prepararnos para el cambio a nivel individual, de familia, lo que eso iba a significar. Va a ser una experiencia muy linda para los cinco”, dijo Leo.

En ese sentido, Messi también aclaró que esta será una nueva experiencia para su hijo mayor, el que más podría sentir el golpe por dejar su vida en Barcelona. “Muchas veces pensamos demasiado de los chicos. Lo asimilan y lo aceptan de una manera que no pensamos. Si bien Thiago lo lleva por dentro, demuestra que está feliz, que está contento, que está preparado para el cambio. Conociéndolo, sé que es como yo, que lo está sufriendo muchísimo por dentro, sin expresarlo, pero bueno, tampoco es nada grave, se va a adaptar seguramente como se adaptan todos. Va a ser una nueva experiencia para él, le va a servir para crecer a nivel personal, para seguir formándose y seguramente vamos a estar los cinco espectacular y yo encantado de estar en este club”.

Messi, durante su despedida de Barcelona (Foto: EFE)

El atacante argentino confesó que Neymar fue uno de los primeros en saber que el club parisino había iniciado las negociaciones para sumarlo una vez que se hizo oficial su salida de Cataluña. “Cuando mi papá empezó a hablar con Leonardo ya lo sabía. Le empecé a decir a él, igual que a Di María y Paredes, que estaba la posibilidad que venga para acá, y bueno, ellos enseguida me abrieron las puertas y con ganas de que se haga y estábamos continuamente en contacto para ver si venía o no venía”, relató Messi.

Antes de la despedida, Leo dejó un detalle poco conocido y que, seguramente, le servirá para comunicarse con algunos de sus nuevos compañeros en el vestuario del PSG. “Llevo un año y medio con inglés, eh, aprendiendo. La verdad es que entiendo bastante, pero hablar… podría, creo que… a lo indio…”.

