España recibe a Eslovaquia con la obligación de ganar para acceder a octavos de la Eurocopa y Suecia deberá hacer lo propio ante Polonia: hora, TV y formaciones

(Reuters)

La selección española buscará sumar su primera victoria en la Eurocopa este miércoles en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante Eslovaquia, una obligación que tiene en su duelo final del Grupo E para no correr el riesgo de caer eliminada contra todo pronóstico.

España llega al último partido de la fase de grupos del torneo continental sin haber hecho los deberes. Tras sus empates ante Suecia (0-0) y Polonia (1-1), el combinado de Luis Enrique Martínez llega a este encuentro todavía dependiendo de sí mismo, pero con la presión añadida de que sólo le vale un triunfo ante un rival al que le valdrá seguramente un punto.

La Roja busca su mejor versión en el primer momento de la verdad en el torneo, que llega antes de lo previsto y que ha dado al choque el tinte ya de octavos de final anticipado. Si gana, no dependería de nadie e incluso podría ser primera si Suecia no puede con Polonia, mientras que si empata, necesitará que los polacos no ganen para no quedar eliminada y pasaría como tercera, ya que tiene mejor ‘average’ que Ucrania y Finlandia.

La principal novedad en el once será la vuelta de Sergio Busquets, que descansó ante Polonia pese a haber pasado el coronavirus. El futbolista del Barcelona llevará la manija de la presión y la posesión, aunque está por ver quienes serán sus socios, con buenas opciones para Thiago y Fabián Ruiz de relevar a Koke y Pedri, titulares en los dos primeros partidos.

Por su parte, Eslovaquia no variará mucho sobre lo que ha podido ofrecer durante esta competencia, donde empezó bien con su victoria ante Polonia (1-2) y donde dejó una imagen más discreta en su derrota ante Suecia (1-0).

El primer triunfo le dio tres valiosos puntos cuando se le consideraba el rival teóricamente más sencillo y que le permiten llegar a este último partido con opciones de clasificarse, lo que se garantizaría con el empate, y de hasta ser primera, una opción que pasa por dar la campanada y derrotar a España, y esperar que Suecia no lo haga ante Polonia.

Cabe resaltar que el combinado eslovaco ya sorprendió (2-1) a los españoles en octubre de 2014 y de aquella victoria, aún siguen Hamsik, el gran referente y ‘motor’ del equipo, Pekarik, Hubocan, Mak y Kucka, entre otros, mientras que Busquets, Jordi Alba, Koke, Azpilicueta y De Gea estaban en el bando español.





Posibles formaciones

ESLOVAQUIA: Dúbravka; Pekarík, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Haraslín, Hamsík, Mak; y Duda.

ESPAÑA: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Thiago, Busquets, Fabián; Gerard Moreno, Morata y Oyarzabal.

Hora: 16:00 GMT (13:00 ARG-URU / 12:00 CHI-PAR-BOL-VEN-MEX / 11:00 COL-PER-ECU)

TV: DirecTV 1610

Estadio: La Cartuja de Sevilla.

Árbitro: Bjorn Kuipers (HOL).









Suecia vs Polonia

(Reuters)

Cuando la pelota empiece a rodar en España, al mismo tiempo lo hará otra en el Estadio Krestovski de San Petersburgo (Rusia), marcando el inicio del duelo entre Suecia y Polonia para completar el Grupo E. Un partido al que el combinado escandinavo llega con menos presión por tener ya garantizado su billete a octavos de final de la Eurocopa 2020, todo lo contrario que su rival que necesita el triunfo.

Los resultados de los Grupos B y C permiten que los de Janne Andersson tengan asegurado, como mínimo, ser uno de los cuatro mejores terceros que pasen a los primeros cruces por tener ya cuatro puntos, uno más que Finlandia y Ucrania, por lo que tendrán a su favor una menor urgencia en comparación con los de Paulo Sousa.

El equipo polaco, en tanto, sólo tiene el punto arañado ante España el pasado sábado, y únicamente le vale sumar su primera victoria en este torneo continental para repetir presencia entre los 16 mejores.

Janne Andersson no prevé muchos cambios en su once más habitual, aunque es posible la entrada de Robin Quaison en lugar de Marcus Berg para acompañar en la delantera al futbolista de la Real Sociedad Alexandre Isak. “Es bueno pasar a los octavos de final después de solo dos partidos, pero queremos más, así que, por supuesto, apostaremos por ganar el grupo”, señaló el mediocampista sueco Sebastian Larsson.

Por su parte, Paulo Sousa recupera para el partido a un jugador importante como el ex sevillista Krychowiak, sancionado ante España y que debería volver a un equipo inicial que tiene visos de repetir el esquema de tres centrales y que consagrará gran parte de sus opciones a Robert Lewandowski, que tendrá la difícil tarea de convertirle a un rival que sólo ha sufrido un gol en sus últimos siete encuentros.





Posibles formaciones:

SUECIA: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S.Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak y Quaison.

POLONIA: Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Glik; Józwiak, Moder, Krychowiak, Zielinski, Puchacz; Lewandowski y Swiderski.

Hora: 16:00 GMT (13:00 ARG-URU / 12:00 CHI-PAR-BOL-VEN-MEX / 11:00 COL-PER-ECU)

TV: DirecTV 1612

Estadio: Krestovski de San Petersburgo (Rusia).

Árbitro: Michael Oliver (ING).

Posiciones: