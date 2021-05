El Burgos de Barovero y Pisculichi consiguió el ascenso en España

Barovero y Pisculichi ascendieron con el Burgos en España





El Burgos quiere volver a los tiempos de la década del setenta, cuando gozó su estadía en la Primera División del fútbol español. Y en la final contra el Athletic de Bilbao II dio otro paso para reconstruir el sueño.

Con la presencia de los argentinos con pasado en River, Marcelo Barovero y Leonardo Pisculichi, el equipo alcanzó el ascenso a la Liga 2 del fútbol de España (Segunda División), al vencer en el tiempo suplementario al conjunto vasco por 1 a 0.

Tras 20 años en Tercera División, el club gestionado por Antonio Caselli, conquistó el ascenso con el gol de Saúl Berjón, marcado en el segundo tiempo suplementario, luego de igualar sin goles en los 90 minutos regulares.

Pisculichi (ex delantero de River y Argentinos) llegó al club en 2019 y al año siguiente lo hizo Barovero (ex arquero del Millonario, Huracán, Vélez y Atlético Rafaela), ambos como parte de un ambicioso plan de Caselli, accionista mayoritario de Burgos y ex candidato a presidente de la institución de Núñez.

El proyecto institucional contempla el progreso deportivo a mediano y largo plazo, con el objetivo superior de pisar la máxima divisional. El Burgos apenas pudo participar durante 4 temporadas en Primera durante la década del setenta.

Cabe recordar que el empresario argentino adquirió el club en mayo de 2019 al comprar el 90% de sus acciones y, en diciembre de aquel año, su hijo Franco fue nombrado presidente de la entidad.

El gran sueño cumplido desató un largo festejo del plantel vencedor en el campo de juego, acompañado desde las tribunas del estadio Francisco de la Hera de Almendralejo por 11 mil simpatizantes del Burgos a todo cánticos y aplausos.

También el Ibiza logró el ascenso a segunda división al superar a UCAM Murcia por 1 a 0, algo que ayer ya habían alcanzado, además, Real Sociedad II (le ganó 2-1 a Algeciras) y Amorebieta (venció 1 a 0 a Badajoz).

