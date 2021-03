El árbitro que anuló el gol fantasma de Cristiano Ronaldo rompió el silencio y se disculpó tras el partido

El árbitro se disculpó con el entrenador y la selección portuguesa (Reuters)

La imagen de la cinta de capitán sobre el césped del Estadio Estrella Roja de Belgrado recorrió el mundo, al igual que las palabras de Cristiano Ronaldo en sus redes sociales después del partido que terminó en empate 2-2 tras un gol fantasma mal anulado sobre el final del encuentro.

Al no haber VAR en la fase de grupos de las eliminatorias europeas, el error de la terna arbitral quedó en evidencia y, tras las repercusiones que tomó la jugada, fue el propio colegiado el que salió a disculparse públicamente.

Antes de hacerlo, el entrenador de la selección portuguesa había reconocido que mantuvo una charla con el árbitro: “Me pidió disculpas y me dijo que estaba avergonzado. Yo estaba en el vestuario con él y me pidió disculpas. Me había dicho en el campo que iba a ver las imágenes y que si era el caso me llamaba para disculparse ... y así fue”.

“Según la política de la FIFA, lo único que puedo decir es que me disculpé con el seleccionador nacional, el Sr. Fernando Santos, y con la selección portuguesa por lo sucedido”, explicó Danny Makkelie en diálogo con el periódico luso A Bola.

“Como equipo de árbitros, siempre trabajamos duro para tomar buenas decisiones. Cuando somos el centro de la noticia de esta manera, no nos satisface en absoluto”, sentenció.

La jugada se llevó a cabo en el minuto 93 cuando Portugal y Serbia igualaban 2-2. El conjunto de Santos tuvo la última acción en ataque por la banda izquierda con la conducción de Nuno Mendes. Posteriormente Cristiano aprovechó la mala salida del arquero para definir con un toque suave por abajo.

La pelota rodaba hacia el arco vacío cuando Mitrovic se tiró para sacarla y, aunque el balón había cruzado la línea, los jueces consideraron que no había sido así.

Ronaldo estalló en sus redes sociales (AFP)

El jugador de la Juventus, que se había ido a celebrar el tanto de la victoria, rápidamente cambió su actitud al ver que el tanto no había sido convalidado. Ante esa decisión, comenzó a protestar a tal punto de ver la tarjeta amarilla. Finalmente abandonó el campo arrojando su cinta de capitán al césped.

“Ser capitán de la selección de Portugal es uno de los mayores orgullos y privilegios de mi vida. Siempre doy y daré todo por mi país, eso nunca cambiará. Pero hay momentos difíciles que afrontar, especialmente cuando sentimos que se está perjudicando a toda una nación. ¡Levanta la cabeza y enfrenta el próximo desafío ahora! ¡Fuerza Portugal!”, escribió tras el duelo por la segunda fecha del Grupo A de las eliminatorias de cara al Mundial de Qatar 2022.





SEGUIR LEYENDO