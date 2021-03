El furioso mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo: apuntó contra los críticos del delantero luego del escándalo por el gol no cobrado

Cristiano Ronaldo se fue muy enojado del empate 2 a 2 que la selección de Portugal jugó este sábado ante Serbia en el marco del Grupo A de las Eliminatorias europeas hacia el Mundial de Qatar 2022. Es que los jueces no le cobraron un gol en el minuto 93 de partido, porque no advirtieron que la pelota había pasado la línea de cal, y tras esa acción el experimentado futbolista estalló.

El árbitro Danny Makkelie y su asistente Mario Diks, ambos de los Países Bajos, fueron el blanco de las protestas del luso, que se quedó haciendo con sus manos el gesto de por cuánta distancia la pelota había cruzado la línea. Luego, el artillero se retiró hacia el vestuario con enormes muestras de enojo e incredulidad. Finalmente, se quitó la cinta de capitán y la arrojó con violencia al suelo.

Ese gesto despertó las críticas de varios fanáticos portugueses que lo tomaron como una falta de respeto, pero la hermana del futbolista Katia Aveiro publicó en sus redes sociales un contundente mensaje en favor de CR7 que tituló: “Cristiano: un símbolo nacional”.

Cristiano Ronaldo junto a Katia Aveiro (IG: @katiaaveirooficial)

“La gente dice a través de su magnánima sabiduría que: ‘Quien no siente no es hijo de buena gente’. ¡Ayer Portugal fue robado escandalosamente! Cristiano hizo un gesto con las manos para demostrar que el balón había entrado por 30 centímetros, y sacudió la cabeza porque no valía la pena seguir jugando, yéndose por el túnel de vestuarios antes de que el árbitro pitase el final del partido”, escribió Aveiro en Instagram.

“Poseído por su ira, después de que se le metiesen contra su país, al que tantas veces ha defendido con ‘uñas y dientes’, tiró el brazalete de capitán contra el suelo. Una frialdad increíble, porque seguramente si fuésemos nosotros le habríamos tirado el brazalete al juez de línea por el robo que nos habían hecho a todos nosotros. Sin embargo, incrédulos por lo sucedido, en la televisión algunos se atreven a criticar la actitud de Cristiano”.

“¡Estoy asombrada! Los mismos que le critican son los primeros que ‘matarían’ al árbitro y justificarían todo tipo de reacciones si fuese su equipo. Y por lo que vemos semanalmente en la ciudad, creemos que en una noche así, aquí, el árbitro habría tenido muchas dificultades para salir vivo y por su propio pie del campo”, aseveró Aveiro quien r}marcó la hipocresía por parte de algunos periodistas portugueses.

“¡Felicidades Cristiano por la indignación de ayer en la defensa de Portugal!” , sentenció.

Luego de partido, Ronaldo hizo su descargo en las redes sociales. “Ser capitán de la selección de Portugal es uno de los mayores orgullos y privilegios de mi vida. Siempre doy y daré todo por mi país, eso nunca cambiará. Pero hay momentos difíciles que afrontar, especialmente cuando sentimos que se está perjudicando a toda una nación. ¡Levanta la cabeza y enfrenta el próximo desafío ahora! ¡Fuerza Portugal!”, escribió en Instagram.

El encuentro entre Portugal y Serbia se jugó en el marco de la segunda jornada de las Eliminatorias de la UEFA. Diogo Jota marcó por duplicado para los locales en el primer tiempo, mientras que Mitrovic y Kostic dispusieron la igualdad definitiva en la segunda parte. De esta manera, ambos equipos lideran su Grupo con cuatro unidades. Luxemburgo tiene tres y Azerbaiyán junto a la República de Irlanda cierran la clasificación sin puntos.

