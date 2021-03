Real Madrid y Atlético buscarán la victoria en un duelo clave en la lucha por el título: hora, TV y formaciones

El Real Madrid y el Atlético se cruzarán por segunda vez en la temporada. La primera terminó en victoria merengue (Reuters)

El Atlético de Diego Simeone y Real Madrid de Zidane se enfrentan este domingo en el Wanda Metropolitano en un derby que puede ser casi definitivo para la definición del título de Liga en caso de que ganasen los rojiblancos, que defienden su liderato con la intención de dar continuidad al triunfo cosechado en Villarreal hace siete días.

El líder parece haber superado el bache de la semana anterior, una semana negra donde redujo su colchón en cinco puntos y perdió el primer partido de eliminatorias de Champions contra el Chelsea. El equipo del Cholo reaccionó posteriormente en La Cerámica y querrá hacerse fuerte ante uno de los pocos oponentes -precisamente, el eterno rival- que todavía no ha perdido en la nueva casa del Atlético.

Además de ello, el Real Madrid es uno de los dos equipos que le ha ganado esta temporada en Liga, otro argumento para afrontar este derby con aires de revancha y -sobre todo- con la sensación de que puede ser un golpe mortal al campeonato, además de un mensaje al FC Barcelona, ahora que empieza a posicionarse como posible candidato.

En el caso de ganar, el Aleti, con un partido menos, podría situarse con ocho puntos de diferencia sobre su vecino. Para intentarlo, el entrenador argentino recupera a Trippier y Carrasco y por contra, no podrá contar con Giménez ni con Héctor Herrera, que siguen apartados del grupo por lesión.

La principal duda en el once atlético pasa por la presencia de Joao Félix, al que Simeone elogió en la rueda de prensa previa, pero no desveló si será de la partida. “Correa tiene un trabajo mucho más dinámico en el trabajo colectivo del equipo, con mucho más vértigo en su juego. Joao tiene una talento especial, puede sacar algo que nadie tiene. Uno de los dos empezará mañana”, dijo Simeone, que sí pondrá a Luis Suárez en el once pese a haber perdido el olfato goleador en las últimas semanas.

El Real Madrid, en tanto, llega al derbi con varias bajas, cuatro tras la inclusión de Mariano esta semana y el alta de Militao y Benzema. Éste último es el más importante para el equipo merengue, cuya producción ofensiva depende casi -en exclusiva- de él. En total, 16 goles entre todas las competiciones. El siguiente en la lista es Casemiro con cinco.

Zidane maneja varias opciones en función de si el delantero galo sale de inicio o espera a su momento en la segunda parte. El francés ha entrado en la convocatoria pero el técnico no ha dejado claro qué protagonismo tendrá. “Karim va a estar con nosotros. Sabemos lo que es, no solo por los goles; es un jugador importante en nuestro sistema de juego y también cuando tenemos el balón”, indicó.

POSIBLES FORMACIONES

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso, Carrasco; Koke, Marcos Llorente, Saúl Ñíguez, Correa y Luis Suárez.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Fede Valverde, Modric; Asensio y Vinicius.





HORA: 15:15 GMT (12:15 ARG-URU-CHI / 10:15 PER-ECU-COL / 09:15 MEX)

TV: DirecTV 1610

ESTADIO: Wanda Metropolitano

POSICIONES:





