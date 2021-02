Barcelona buscará quedar a tiro de la cima en un complejo duelo ante Sevilla: hora, TV y formaciones

Lionel Messi, la esperanza del Barcelona ante Sevilla (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Ocho victorias en sus últimas nueve presentaciones en el torneo local le permitieron al Barcelona de Ronald Koeman recortar diferencias y mantenerse a tiro del Atlético Madrid, actual líder de La Liga con cinco unidades más que los catalanes, pero con un encuentro pendiente. Para seguir a la expectativa, en el marco de la Fecha 25, deberá superar un duro examen en el Ramón Sánchez Pizjuan, donde se verá las caras con el Sevilla de Julen Lopetegui. Desde las 12.15 (hora de Argentina), por ESPN.

Aunque los números lo colocan cerca de la cima de la competencia, lo cierto es que el nivel del conjunto azulgrana es muy irregular a lo largo de la temporada, algo que quedó en evidencia tras caer por 4 a 1 ante PSG en la ida de los octavos de final de la Champions League o por 2 a 0 ante los andaluces en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

“Yo sé que ser entrenador del Barça siempre hay mucha presión, si no ganas, si pierdes el culpable es el entrenador. Acepto y asumo, llevo muchos años e intento hacer el máximo. Nunca pienso en perder, siempre pienso en ganar. No sé que puede pasar, hay tiempo de hablar del futuro, soy optimista”, comentó Ronald Koeman en conferencia de prensa (tuvo que abandonarla antes de tiempo a raíz de un sangrado en su nariz).

Para este duelo, la gran noticia para el estratega holandés fue la reaparición del marcador central Ronald Araujo, un futbolista que le podría dar soluciones en una zona muy criticada en el último tiempo. En contrapartida, se confirmó la baja por lesión de Miralem Pjanic.

Como ya es una costumbre, la gran esperanza Culé será lo que pueda hacer en ofensiva Lionel Messi, quien en esta oportunidad estará acompañado por Antoine Griezmann, Ousmane Dembelé y Martin Braithwaite. El argentino, con 18 tantos, es el Pichichi de La Liga. Aventaja por dos a su amigo Luis Suárez.

Los locales, por su parte, llegan a este cotejo con 48 unidades, dos menos que su rival de turno. Además tiene ventaja en su llave de semifinales de la Copa del Rey y se encuentra en octavos de final de la Champions League (cayó como local por 3 a 2 ante el Borussia Dortmund en el primer duelo).

Lopetegui no tendrá para este cotejo a dos piezas importantes, como lo son los argentinos Lucas Ocampos y Marcos Acuña. Además, Suso trabajó diferencia en la semana, aunque confían en que podrá ser de la partida. El Papu Gómez y el Mudo Vázquez ocuparán un lugar en el banco de suplentes. “Ocampos no va a estar porque no ha tenido buenas sensaciones. Teníamos la esperanza de que pudiera incorporarse pero no ha podido ser. Suso completó el entrenamiento y habrá que esperar para tomar decisiones”, explicó el DT.

“Es un grandísimo equipo y no miramos nada más allá que el partido que tenemos por delante. Han recuperado a futbolistas importantes, lo que unido a su calidad y al equipo que son hay poco más que decir. Nosotros tenemos que estar concentrados y con la ambición de superar las dificultades que un rival tan bueno nos va a poner”, analizó Lopetegui.

Probables formaciones:

Sevilla: Bounou; Navas, Koundé, Diego Carlos y Escudero; Fernando, Jordán y Rakitic; Suso, En-Nesyri y Munir. DT: Lopetegui.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Umtiti y Alba; Busquets, De Jong; Dembélé, Messi y Griezmann; Braithwaite. DT: Koeman.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán

Hora: 12.15

Televisación: ESPN

Tabla de posiciones:

