Zinedine Zidane respondió sobre la posible salida de Sergio Ramos del Real Madrid y alimentó los rumores

Zidane habló sobre la posible salida de Sergio Ramos

No son días sencillos en el Real Madrid, donde los resultados son positivos pero en las últimas horas empezó a correr con fuerza el rumor de que Sergio Ramos podría irse. El capitán blanco no aceptó la oferta de renovación de su contrato y, como si eso no fuera suficiente para poner en duda su futuro, Zinedine Zidane tampoco descartó su posible salida.

En la rueda de prensa previa al viaje a Pamplona para enfrentar al Osasuna por la Fecha 18 de la LaLiga, el DT francés fue consultado sobre la situación de Ramos, y también Lucas Vázquez, quienes desde el 1 de enero ya pueden llegar a un acuerdo con cualquier equipo.

“Hemos hablado pero al final lo importante es que se arregle. Lo que quiero para mis jugadores es que se arregle cuanto antes, que ellos estén preparados para jugar y entrenar, para hacer las cosas bien, eso es lo más importante”, destacó Zizou.

Zinedine Zidane quiere que Sergio Ramos se quede en el Real Madrid (Foto: REUTERS)

Zidane lógicamente aspira a que Sergio Ramos continúe y fue claro al reconocer que no desea verlo ni a él ni a Lucas Vázquez con otra camiseta, pero descartó el adiós de ninguno: “No lo quiero pero en el fútbol nunca se sabe. Lo que queremos para los jugadores es que se arregle. Saben lo que pienso y veremos lo que pasa, de momento Sergio y Lucas están aquí”.

Por otra parte, el estratega galo se refirió a la posibilidad de estar presente en El Sadar tras haberse confirmado que no tiene coronavirus. Finalmente podrá dirigir tras dar dos resultados negativos en los test a los que se ha sometido, después de tener contacto con un positivo en COVID-19.

“Estaba a la espera pero al final me ha dado negativo. Estábamos preparados por si me pasaba algo, pero lo importante es que el equipo esté bien. Al final puedo estar y nos centramos en el partido”, valoró.

Zinedine Zidane aclaró el panorama sobre la posibilidad de ver Eden Hazard ante Osasuna (Foto: EFE)

Entre otros temas, Zidane habló sobre la chance de ver a Eden Hazard en el equipo después de un mes y medio sin comenzar un partido en el once. “Está con nosotros entrenando con regularidad, no sé si está para 90 minutos o para cuanto tiempo, eso se ve en el campo. Lo veremos mañana cuántos minutos juega y en los próximos partidos. Vamos poco a poco”, confesó. Desde que el jugador belga se recuperó de su última lesión apenas ha jugado 29 minutos en dos partidos.

Por último, el DT del Real Madrid trasladó todo su apoyo a Karim Benzema, que será juzgado por complicidad en un caso de chantaje con un video sexual al jugador Mathieu Valbuena.

“Lo apoyo totalmente. Sé que no son situaciones fáciles pero lo importante es lo que veo y está bien, se abstrae de todo esto y se concentra en su trabajo, en su familia y lo que le gusta. Es una situación complicada que se va a arreglar; pero le veo bien, haciendo lo que le gusta y haciendo feliz a los seguidores en el terreno de juego”, sentenció Zizou.

