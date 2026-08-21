Barritas de avena y arándano sin horno: snack saludable para toda la familia

Las barritas de avena y arándano sin horno son una alternativa real a las barras procesadas del supermercado, apta para toda la familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las barritas de avena y arándano sin horno son uno de los snacks más completos que puede preparar una familia con ingredientes de despensa: aportan fibra, antioxidantes, proteína vegetal y energía de liberación lenta en un solo bocado que no requiere encender el horno.

Una porción de arándanos —aproximadamente una taza— contiene solo 80 calorías y concentra vitamina C, vitamina K, manganeso, fibra dietética y antocianinas, los pigmentos que les dan su color azul y que actúan como potentes antioxidantes. La avena, por su parte, es un cereal integral que favorece la salud cardiovascular y prolonga la sensación de saciedad gracias a su contenido en betaglucanos, un tipo de fibra soluble.

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Los arándanos contribuyen a la salud del corazón dentro de un plan de alimentación equilibrado. Las antocianinas que les dan su color son también las responsables de sus propiedades antiinflamatorias. La evidencia científica disponible asocia su consumo regular con una reducción del riesgo de enfermedades crónicas, incluidas algunas condiciones cardiovasculares y metabólicas.

La avena aporta proteína vegetal y energía sin picos de glucosa

Cuatro ingredientes de despensa bastan para preparar un snack que combina antioxidantes, proteína vegetal y energía de liberación lenta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de las barras procesadas del supermercado, estas barritas combinan avena en hojuelas con mantequilla de maní o de almendra, que suma proteína vegetal y grasas saludables. Cada barra elaborada con estos ingredientes puede aportar hasta 7 gramos de proteína y entre 3 y 4 gramos de fibra, según la proporción de ingredientes utilizada.

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La avena libera su energía de forma gradual, sin los picos de glucosa que generan el hambre repentina. Eso las convierte en una opción funcional tanto para el desayuno como para la merienda escolar o el snack de media tarde de los adultos.

La versión sin horno prescinde de huevo, harina refinada, azúcar blanca, lácteos y mantequilla. Con cuatro ingredientes básicos —avena, mantequilla de maní natural, jarabe de maple y arándanos frescos o congelados— se obtiene una barra apta para dietas veganas, libres de gluten (si se usa avena certificada) y sin azúcar refinada.

Las semillas de chía, que pueden sumarse a la mezcla, aportan ácidos grasos omega-3 de origen vegetal, proteína adicional y fibra que ayuda a reducir la inflamación. Los frutos secos como almendras o nueces de la India añaden zinc, magnesio y fósforo, minerales vinculados a la salud ósea y muscular.

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Cuatro ingredientes de despensa bastan para preparar un snack que combina antioxidantes, proteína vegetal y energía de liberación lenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo conservarlas

Una vez preparadas y refrigeradas durante dos o tres horas para que tomen consistencia, las barritas se conservan en un recipiente hermético hasta siete días en el refrigerador. También pueden congelarse para tener siempre una opción lista. No requieren empaque especial ni conservadores: la propia densidad de la mezcla las mantiene estables.

Son portátiles, fáciles de cortar en porciones individuales y admiten variaciones infinitas: coco rallado, ralladura de naranja, chips de chocolate oscuro o semillas de girasol. Cada familia puede ajustar la receta a sus gustos sin sacrificar el perfil nutricional base.

Receta para preparar las barritas de avena y arándano

Ingredientes (para 8 barritas):

1 taza + 2 cucharadas de avena en hojuelas rápidas (101 g)

½ taza de mantequilla de maní natural sin aceites añadidos (128 g)

¼ taza de jarabe de maple o miel (59 ml)

¾ taza de arándanos frescos o congelados (120 g)

2 cucharadas de semillas de chía (opcional)

1 cucharadita de ralladura de naranja (opcional)

Preparación:

Forra un molde rectangular de 20 x 10 cm con papel encerado, dejando sobrante en los bordes para facilitar el desmolde. Mezcla en un tazón grande la avena, la mantequilla de maní y el jarabe de maple con una espátula hasta obtener una masa homogénea con consistencia de masa para galletas. Si la mezcla está muy húmeda, agrega un poco más de avena; si está muy seca, añade una cucharadita extra de mantequilla de maní. Divide la mezcla en dos partes iguales. Presiona la primera mitad en el fondo del molde de manera uniforme. Licúa los arándanos hasta obtener un puré espeso. Si usas arándanos congelados, descongélalos primero durante un minuto en el microondas. Vierte el puré de arándanos sobre la base de avena y extiéndelo con la espátula. Coloca la segunda mitad de la mezcla de avena sobre el puré, presionando con suavidad para cubrir la superficie sin desplazar el relleno. Refrigera el molde durante 2 a 3 horas hasta que las barritas estén firmes. Desmolda con ayuda del papel encerado, corta en 8 porciones iguales con un cuchillo afilado y limpia la hoja entre cada corte. Guarda en un recipiente hermético en el refrigerador hasta por 7 días, o congela para mayor duración.