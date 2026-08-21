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Localizan tres osamentas en fosas clandestinas dentro de una vivienda en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Chihuahua realizó un cateo en un domicilio de la colonia Adolfo López Mateos

Cateo osamentas Ciudad Juarez Chihuahua FGE
Localiza Fiscalía estatal tres osamentas durante cateo en domicilio de la colonia Adolfo López Mateos, en Ciudad Juarez, Chihuahua (AEI Chihuahua)
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La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) localizó tres osamentas humanas enterradas de manera clandestina al interior de una vivienda ubicada en la colonia Adolfo López Mateos, en Ciudad Juárez, como parte de las investigaciones relacionadas con personas desaparecidas.

El hallazgo ocurrió durante un operativo ministerial realizado el miércoles, luego de que el Ministerio Público de la Unidad de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo una orden de cateo para inspeccionar un inmueble ubicado en el número 3067 de la calle José Covarrubias.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad estatal, el domicilio era presuntamente utilizado por integrantes de un grupo de sicarios, por lo que el inmueble fue sometido a una revisión especializada en busca de indicios que pudieran contribuir al esclarecimiento de casos de desaparición registrados en la zona.

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Fiscalía localiza dos fosas clandestinas en Ciudad Juárez

Cateo osamentas Ciudad Juárez Chihuahua FGE
Localiza Fiscalía estatal tres osamentas durante cateo en domicilio de la colonia Adolfo López Mateos, en Ciudad Juárez, Chihuahua (AEI Chihuahua)

Durante el procesamiento del inmueble, agentes investigadores y especialistas realizaron diferentes labores de búsqueda, entre ellas el sondeo con una barra metálica, técnica utilizada para detectar posibles alteraciones en el subsuelo.

Como resultado de estas acciones fueron ubicadas dos fosas clandestinas dentro de la vivienda.

En la primera excavación, las autoridades localizaron dos osamentas humanas de sexo indeterminado, mientras que en la segunda fosa fue encontrada una tercera osamenta, también de sexo indeterminado.

El hallazgo representa un avance dentro de la carpeta de investigación que se mantiene abierta por la desaparición de personas, aunque hasta el momento la Fiscalía no ha establecido públicamente la identidad de los restos encontrados.

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Participan Ejército y Guardia Nacional en el operativo

Fiscalía General del Estado de Chihuahua
El cateo contó con la participación de diversas corporaciones y áreas especializadas para la búsqueda de personas desaparecidas (Fiscalía General del Estado de Chihuahua/FB)

El cateo contó con la participación de diversas corporaciones y áreas especializadas, con el objetivo de garantizar la seguridad durante la intervención y realizar un procesamiento adecuado de la escena.

En las diligencias participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, además de un binomio canino K-9.

También acudieron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes apoyaron en las labores de seguridad y resguardo del inmueble mientras se desarrollaban las investigaciones ministeriales.

Las autoridades realizaron una inspección detallada del domicilio para localizar posibles evidencias relacionadas con las personas desaparecidas y determinar las circunstancias en las que fueron enterrados los cuerpos.

Restos serán analizados por el Servicio Médico Forense

Tras concluir las labores de recuperación, las tres osamentas fueron trasladadas al Servicio Médico Forense (Semefo), donde especialistas realizarán los estudios correspondientes.

Los análisis periciales permitirán determinar aspectos fundamentales de la investigación, entre ellos la causa y temporalidad de las muertes, además de obtener elementos que ayuden a establecer la identidad de las víctimas.

La Fiscalía de Chihuahua continuará con las investigaciones para determinar si los restos corresponden a personas reportadas como desaparecidas y establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El inmueble de la colonia Adolfo López Mateos quedó bajo procesamiento de las autoridades ministeriales, mientras continúan las diligencias para reunir mayores indicios que permitan esclarecer el caso.

La identificación de las osamentas será uno de los principales objetivos de los estudios forenses, ya que los resultados podrían aportar información relevante para las familias que mantienen la búsqueda de personas desaparecidas en Ciudad Juárez.

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