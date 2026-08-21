EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de agosto

La Ciudad de México se prepara para una jornada cargada de movilizaciones sociales y concentraciones para este viernes 21 de agosto, de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Desde la mañana, diversos grupos y colectivos saldrán a las calles para exigir sus derechos y manifestar su inconformidad ante distintas causas, lo cual podría provocar afectaciones viales en varias zonas de la capital.

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