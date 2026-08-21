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EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 21 de agosto

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La Ciudad de México se prepara para una jornada cargada de movilizaciones sociales y concentraciones para este viernes 21 de agosto, de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Desde la mañana, diversos grupos y colectivos saldrán a las calles para exigir sus derechos y manifestar su inconformidad ante distintas causas, lo cual podría provocar afectaciones viales en varias zonas de la capital.

Sigue aquí las actualizaciones más importantes del día sobre bloqueos, accidentes viales y manifestaciones.

11:21 hsHoy

Agenda de movilizaciones para hoy 21 de agosto

FOTO: ROGELIO MORALES  /CUARTOSCURO.COM
FOTO: ROGELIO MORALES  /CUARTOSCURO.COM

Marcha por la dignidad en el Hospital Infantil de México

Destaca la marcha que realizará el “Movimiento por la dignidad del Hospital Infantil de México ‘Federico Gómez’” a las 12:00 horas. Partirán del hospital, ubicado en la colonia Doctores (Cuauhtémoc), rumbo a la Secretaría de Salud en la colonia Escandón (Miguel Hidalgo). El contingente, con un aforo estimado de 400 personas, protestará por la presunta imposición de funcionarios señalados por irregularidades y corrupción, así como prácticas de hostigamiento laboral. No se descarta que usuarios del hospital se unan para visibilizar el rechazo al proceso de designación de su nuevo director.

Caravana del Orgullo LGBTIQ+ en Milpa Alta

A partir de las 10:00 horas, la Plaza San Antonio Tecómitl será el punto de encuentro de la “Caravana del Orgullo”, organizada por la Secretaría Ejecutiva de Atención a la Diversidad Sexual. El evento busca celebrar la inclusión y el respeto hacia la comunidad LGBTIQ+, con estimaciones de 50 asistentes.

Universitarios exigen transparencia en la UNAM

A las 13:00 horas, estudiantes aspirantes de la Universidad Nacional Autónoma de México se concentrarán frente a la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria (Coyoacán), para exigir la renuncia del rector, debido a supuestas irregularidades y “puntajes atípicos” en el reciente examen de admisión en línea. Se prevé que los estudiantes bloqueen Insurgentes Sur como medida de presión.

Más protestas y actividades: legalización, derechos laborales y cultura

  • Plataforma 4:20 instalará mesas de recolección de firmas en pro de los derechos cannábicos en tres alcaldías: Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, con talleres y charlas a las 12:00 horas.
  • Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, realizará una jornada de recolección de firmas por la “Ley de Asistencia Médica para Morir en la CDMX”, a las 11:00 horas en el Centro Nacional de las Artes (Coyoacán).
  • En la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad, Propuesta Cívica acompañará un acto público de disculpa para el periodista Humberto Padgett, a las 11:30 horas (Álvaro Obregón).
  • La colectiva “Hijas de la Cannabis” celebrará su primer aniversario con un evento político-cultural a las 17:00 en Plaza Tlaxcoaque (Cuauhtémoc).
  • Movimiento de Regeneración Sindical instalará durante el día mesas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Benito Juárez) para recolectar firmas contra el Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.
  • Diversas actividades artísticas y talleres urbanos contra la gentrificación en “DelacalleaCoyo: contra la gentrificación”, en Coyoacán a las 15:00 horas.
  • En la Cámara de Diputados, a las 16:00 horas, se realizará un parlamento abierto para presentar iniciativas que regulen el entorno digital.

Movilidad: Rodadas y patinaje

  • A las 20:45 horas partirá una rodada ciclista desde Parque Revolución, Azcapotzalco, con aforo previsto de 25 ciclistas.
  • A las 18:00 horas, un grupo de patinadores saldrá de la Alameda Central rumbo a Plaza la Soledad (Venustiano Carranza).

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