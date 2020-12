La burla de Gary Lineker al Leeds de Bielsa: “Es divertido jugar contra ellos”

Gary Lineker se rió del Leeds de Bielsa: “Es divertido jugar contra ellos” Foto Pool vía Reuters

Durante la primera parte del año, el Leeds United conducido por Marcelo Bielsa se llevó todos los flashes al conseguir el ascenso a la Premier League después de 16 años. Sin embargo, su incursión por la Primera División de Inglaterra no está siendo la mejor y este domingo sufrió un duro revés al caer por 6-2 ante el Manchester United.

Este domingo, los Whites visitaron el mítico Old Trafford con la intención de cambiar su suerte en el certamen local, pero delante se encontraron con un equipo que no lo perdonó y les hizo sentir el rigor. Fue así que el conjunto de Ole Solskjaer se quedó con los tres puntos y no solo prolongó el buen momento que atraviesan, sino que además hundió al club del rosarino de 65 años hasta la posición número 14 de la tabla.

Una vez finalizado el encuentro en Manchester, quien se refirió al respecto sobre el juego del Leeds y no sonó muy grato fue Gary Lineker, la leyenda del fútbol inglés y actual comentarista de la cadena BBC Sports. “Leeds es realmente divertido de ver, pero es aún más divertido jugar contra ellos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Quizás la manera de decirlo de Lineker no fue la mejor, pero hay una realidad: el conjunto del Loco es el equipo más goleado de la Premier, incluso más que los clubes que se encuentren actualmente en zona de descenso. Al cabo de 14 fechas, la institución de Yorkshire del Oeste lleva recibidos 30 goles, superando así a West Bromwich (26), Sheffield United (25) y Crystal Palace (25).

Es cierto que la filosofía que pregona Bielsa a la hora de jugar habla de buscar siempre el arco rival, de involucrar varios jugadores en ataque y arriesgar a la hora de avanzar, pero su promedio supera los 2 gritos en contra por partido, algo que llevado a números deja en evidencia su poder real para ganar en esta temporada.

El Leeds de Bielsa consiguió apenas el 40,4% de los puntos en juego en la Premier League Foto REUTERS/Nick Potts

Con el 40,4% de los puntos obtenidos hasta el momento, al Loco se le vienen dos partidos que parecen accesibles antes de cerrar el año. La próxima jornada recibirá al Burnley y el martes 29 visitará al West Bromwich. Los dos equipos se encuentran en el fondo de la tabla y sería una gran oportunidad para el Leeds de sumar puntos y así escalar posiciones.

