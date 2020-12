Lionel Messi, más cerca del histórico récord de Pelé: el gol “perfecto” en el triunfo del Barcelona ante Levante

Barcelona vs Levante

Lionel Messi volvió a convertir un gol y quedó a tan solo uno de la histórica marca de Pelé. El delantero argentino del Barcelona le dio el triunfo a su equipo frente a Levante por la 13ra fecha de La Liga de España. De esta manera, el conjunto culé escaló posiciones y se ubica en el octavo lugar.

La Pulga convirtió un número redondo, ya que estuvo involucrado en 900 goles con el Barcelona. Con este último, el capitán blaugrana alcanzó las 642 conquistas (además de 258 asistencias) en 743 encuentros, para quedar a solo un gol del Rey Pelé, quien convirtió 643 en 757 partidos en el Santos, donde jugó durante 18 años. El brasileño ostenta el récord más de 50 años vigente del máximo goleador de un jugador profesional en un mismo club.

Lionel Messi lleva anotados 24 goles en los 41 partidos oficiales que jugó en el Barcelona en este 2020 y 19 los marcó en el estadio Camp Nou. La Pulga quebró el marcador a falta de quince minutos para el cierre del encuentro y luego de diez remates al arco. El primer tiempo del argentino, como casi todo el equipo, fue flojo.

Messi se paró de falso nueve, aunque tuvo libertad para moverse como enganche. Se asoció bastante con Antoine Griezmann y contó con tres chances muy claras para marcar: la primera, un remate de media distancia que se fue cerca; la segunda, que terminó en gol luego de un potente remate cruzado que pegó en el palo y entró; y la tercera, en el área chica que también cruzó su disparo, casi sin ángulo, y que se la encontró el arquero.

El argentino tuvo una buena marca de parte del Levante, que se fue escalonando para que en sus clásicas apiladas y enganches no termine cómodo. Fue así como el delantero debió descartar generalmente hacia los costados o atrás para no perder la pelota. Si bien la transmisión lo eligió como figura, porque el equipo ganó por el gol que Messi marcó, no fue uno de los mejores encuentros del capitán.

Al margen de ello, Lionel Messi volvió a darle un triunfo al Barcelona, esta vez muy importante para no quedar por el fondo de la tabla y soñar con remontar rápidamente hacia los primeros lugares de la tabla de posiciones, que lidera Atlético de Madrid con 26 puntos, junto con la Real Sociedad, que tiene dos encuentros más. En tanto, Real Madrid, con un juego más, completa el podio con 23 unidades. Barcelona aparece en el octavo lugar con 17 puntos.

Lionel Messi tendrá por delante dos encuentros antes de que se termine el 2020 para intentar destronar a Pelé, quien desde su retiro en 1974 del Santos mantiene intacto su récord. El primer juego será ante la Real Sociedad, el miércoles 16, o frente al Valencia, el sábado 19. ¿Lo logrará?

