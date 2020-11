Crece la tensión en el Real Madrid por las negociaciones con Sergio Ramos para renovar el contrato

Sergio Ramos todavía no renovó y en enero podría negociar libremente su futuro

Las dos grandes potencias de España tienen problemas con sus referentes. Mientras el FC Barcelona intentará convencer y frenar la marcha de Lionel Messi, el Real Madrid está en su propia burbuja haciendo lo suyo con Sergio Ramos quien, al igual que La Pulga, podrá negociar libremente en enero.

Mientras que lo del argentino está más vinculado a un proyecto deportivo que no llega, lo del defensor español apunta a las posturas diferentes que tiene con el club a la hora de sentarse a renovar el contrato, el cual vence en junio.

Según señalaron desde España, la oferta de Florentino Pérez, presidente de la entidad merengue, no convence al capitán.

Sergio Ramos no habría aceptado la oferta que le propuso Florentino Pérez (Reuters)

Las negociaciones están entrando en la recta final. La dirigencia deberá resolver las diferencias en cuestión de días si desea seguir contando con Sergio Ramos, quien ya lleva 15 temporadas vestido de blanco.

Para ello, tendrán que negociar en un tire y afloje que por el momento no parece alcanzar un acuerdo: “El Real Madrid ofrece a Sergio Ramos dos temporadas con el mismo sueldo de 13,7 millones y Sergio Ramos quiere dos años más uno opcional”, aseguró el periodista madrileño Eduardo Inda en “El Chiringuito” de Jugones y agregó que el jugador, “aceptaría la reducción salarial a la que se someta toda la plantilla”.

El referente blanco y el presidente, “han hablado por teléfono el pasado fin de semana. Esto es una partida de póker, aquí se mueven las cartas con mucha lentitud y parsimonia. El Real Madrid tiene una situación económica de guerra y el jugador quiere sacar lo mejor para sí”, sentenció.

El capitán del Real Madrid Sergio Ramos acaba contrato con en junio del 2021. EFE/JuanJo Martín/Archivo

En el mismo programa compartieron un video en el que se le consultó al padre del futbolista sobre la situación, a lo que respondió que todo estaba “tranquilo” y que confía “sin lugar a dudas” en que su hijo seguirá siendo parte del equipo madridista.

Ramos, en cambio, optó por mantener el silencio a tal punto que prefirió no presentarse en la conferencia de prensa previa al duelo entre España y Alemania por la sexta fecha de la Liga de las Naciones, sabiendo que este tema iba a eclipsar al resto.

El caso tomó tal trascendencia que el propio presidente de la liga española Javier Tebas se pronunció sobre ello: “Evidentemente, prefiero a Sergio Ramos en el Real Madrid. Creo que seguirá, no tengo duda. No sé si es cierto todo el lío que hay, pero creo que seguirá en el Real Madrid”

“Como con Messi, prefiero a Sergio Ramos en La Liga. La salida de jugadores muy importantes Cristiano (del Real Madrid al Juventus italiano) o Neymar (del Barcelona al PSG francés) no las hemos notado. No me gustaría que se fueran, pero creo que estamos preparados para que se note lo menos posible”, sentenció durante la presentación de los límites de coste en plantilla deportiva que la patronal establece para cada uno de los clubes.





