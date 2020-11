Las revelaciones de Joana Sanz, la novia de Dani Alves: su respuesta cuando le preguntaron cómo es él en la cama

Con el paso del tiempo, la redes sociales se han convertido en un canal muy importante entre las celebridades y sus admiradores. Y a veces resultan la herramienta perfecta para despejar interrogantes. Eso fue lo que hizo la modelo española Joana Sanz, pareja del futbolista brasileño Dani Alves, quien ha revelado algunas intimidades.

En un ‘Question&Answer’ para sus más de 700.000 seguidores en Instagram, la modelo de 28 años calificó el rendimiento sexual del jugador del São Paulo. “¿Cómo es Dani Alves en la cama comparado con el campo de fútbol?”, le preguntaron a Joana Sanz a través de sus stories. “Él es un campeón”, respondió entre risas.

Dani Alves y Joana Sanz comenzaron su relación sentimental en 2016 (Instagram)

Sobre otros aspectos que le gustan del ex jugador del Sevilla, Barça, Juventus y PSG, la joven modelo canaria de raíces sirias comentó que siempre se sintió atraída por la vibra positiva que él transmite: “De Dani Alves me llamó mucho la atención su alegría, lo feliz que es, lo que transmite, la buena energía que comparte con la gente.”

Por otra parte, al ser consultada sobre cómo vivió la pandemia del coronavirus y sus días de cuarentena, Joana Sanz también valoró la compañía del lateral brasileño de 37 años. “Lo mejor sin duda ha sido poder pasar tiempo aquí con Dani”, remarcó, aunque ahora ella viajó a Barcelona para atender algunos compromisos laborales.

Dani Alves habló sobre la eyaculación precoz

No es la primera vez que se habla de la sexualidad de Dani Alves. De hecho, él mismo hizo comentarios sobre algunos temas puntales, como cuando se refirió a la eyaculación precoz en una exótica entrevista que dio hace algunos meses con el youtuber español Ibai Llanos.

“La gente siempre habla y crea traumas a los niños por la eyaculación precoz por poner un ejemplo. Y para mí, ¿la eyaculación precoz? No. Eso es la extensión del amor que yo siento por ti. Eso no demora, eso no tarda. No hay que tardar tío. Si estoy enamorado de una persona, es la que me despierta, me prende acá la llama, ¿para qué voy a estar actuando? ¡Dejalo fluir! No existe eso, es mental. No se puede controlar eso. La gente que lo controla, no hay que estar dos horas. Dos horas nada te aguanta”, argumentó.

