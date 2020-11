Cortocircuito en el Real Madrid: la indirecta de Luka Modric a Zidane tras sus ausencias en el once titular

Luka Modric habló en la previa del encuentro contra Portugal por la Liga de las Naciones - REUTERS/Juan Medina

En una temporada atípica, producto de la pandemia mundial por coronavirus, el calendario de las competencias más importantes de Europa se vio afectado, reduciendo el tiempo de recuperación entre un partido y otro.

Debido a ello, los entrenadores de los equipos mas poderosos del continente están obligados a realizar rotaciones constantes para darle descanso a sus estrellas. Sin embargo, entre decisiones y obediencias, podrían haber ciertos malestares o desacuerdos.

Así lo dejó en claro Luka Modric en su última conferencia de prensa previa al duelo en el que su selección enfrentará a la portuguesa de Cristiano Ronaldo.

Modric ingresó desde el banco contra el Barcelona, Inter y Borussia Monchengladbach - REUTERS/Juan Medina

“Estoy listo, me siento bien físicamente. Me siento mejor cuando juego partidos seguidos que cuando juego salteados, si me dosifican”, aseguró Luka Modric antes de enfrentarse a su ex compañero del Real Madrid por la sexta jornada de la Liga de las Naciones UEFA.

Unas declaraciones que llegan después de un presente extraño en el conjunto merengue, en el que Zinedine Zidane lo dejó afuera del once titular que enfrentó al FC Barcelona, en el Clásico por el campeonato español, y al Borussia Mönchengladbach e Inter por Champions League.

“No ha cambiado nada con Luka, sabemos lo que es para nosotros. Hay muchos partidos y vamos a contar con todos los jugadores. Luka cada vez que juega lo hace bien. Para un entrenador es lo más difícil, sobre todo con jugadores como Luka. Elegir y jugar, a veces no jugar... Pero Modric es importantísimo para nosotros”, se defendía Zizou ante la prensa tras ser consultado por sus ausencias en partidos tan trascendentales y sólo darle la titularidad en los últimos contra el Huesca y el Valencia (último encuentro liguero en el que los merengues cayeron por 4-1).

Croacia se enfrentará a Portugal por la sexta fecha de la competencia internacional europea

“Estoy motivado, sé que no estoy al principio de mi carrera y que esto no durará para siempre. Quiero disfrutar de cada momento”, sentenció el croata de 35 años, con la intención de haberle hecho llegar el mensaje a su entrenador.

Lo cierto es que al ex Balón de Oro le resta menos de un año de contrato (junio 2021) y necesita continuar demostrando su valía para negociar una renovación con el cuadro merengue, quien a priori estaría dispuesto a ampliar el acuerdo por un año más.

A ello también hay que sumarle la confianza que se ganó el uruguayo Federico Valverde dentro del once titular y el buen ritmo que está teniendo el joven noruego Martin Odegaard, lo que dejaría un mediocampo repleto de competencia junto al brasileño Casemiro y al alemán Toni Kroos.





