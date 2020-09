Empujones, gritos y Mourinho en el medio: salió a la luz la tensa discusión entre Lloris y Son en el vestuario del Tottenham

Desde que se estrenó el documental All or Nothing del Tottenham Hotspurs que se emite por Amazon Prime Video han salido a la luz muchas intimidades del vestuario que encabeza José Mourinho y una de ellas ha sido la agitada discusión que mantuvieron el arquero francés Hugo Lloris y el atacante surcoreano Heung-Min Son durante el partido correspondiente a la Fecha 33 de la Premier League 2019/20 ante Everton.

Hasta el momento, solo se había visto a Lloris muy enojado con Son en el campo de juego y en la entrada al túnel de vestuarios en aquel encuentro disputado el 6 de julio, pero nuevas imágenes han aparecido al estrenarse de la serie de nueve capítulos que relata la temporada de los Spurs.

“Es lo mismo para ti, lo mismo para Harry (Kane), lo mismo para Lucas (Moura). ¡Tienes que correr, queda un minuto! ¡Un minuto! ¡Casi encajamos un gol! ¡Tienes que correr! ¡Tienes que correr, tienes que hacerlo por el equipo!”, gritó agresivamente el portero galo, capitán del equipo, mientras era sostenido por sus compañeros.

El jugador asiático le respondió en su idioma natal y quien actuó rápidamente para disipar el conflicto fue José Mourinho. “Probablemente, esto es algo que no hubiera pasado un mes atrás, dos meses atrás, un año atrás, dos años atrás. Esto pasa porque ahora demandan más del otro, sienten la responsabilidad de que tienen que dar más”, dijo el DT portugués.

Lo que se vio del cruce entre Lloris y Son del Tottenham

Aquel encuentro acabó con victoria del Tottenham por 1-0 sobre el Everton con un gol convertido por Harry Kane, lo que le permitió al elenco londinense mantener sus aspiraciones de pelear por un acceso a la UEFA Champions League 2020/21, algo que finalmente no sucedió.

Cuando terminó el partido, Hugo Lloris y Heung-Min Son decidieron dejar de lado su discusión y se abrazaron. “Lo que pasó entre Sonny y yo es algo que a veces es parte del fútbol, pero no hay ningún problema”, aclaró el guardameta después de la pelea.

Hugo Lloris y Heung-min Son zanjaron sus diferencias rápidamente tras su pelea en el vestuario (REUTERS)

Lloris, campeón del mundo con Francia reveló recientemente en diálogo con talkSPORT que no ha visto el documental de su equipo y que prefiere mantener la intimidad: “Entiendo que nos promueve y que es muy interesante de ver. Pero, como protagonista principal, no soy el tipo de persona que quiere abrir la puerta de su casa. Y para mí, el vestuario también es muy valioso. También hay un documental sobre el Mundial y todavía no lo he visto, quizás más tarde cuando me retire.”

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Mauricio Pochettino expresó su fastidio por su rol secundario en el documental del Tottenham: “Estamos solo 25 minutos”

“¡Otros jugadores han sido una mierda!”: el video de la ácida discusión de Mourinho con uno de los jugadores del Tottenham

Una furiosa reacción de José Mourinho al escuchar que es criticado en TV es furor en las redes sociales