Mauricio Pochettino expresó su fastidio por su rol secundario en el documental del Tottenham: “Estamos solo 25 minutos”

Si hay un personaje vital en la historia reciente del Tottenham, ese es Mauricio Pochettino. Pese que no pudo alzar ningún trofeo, el DT argentino puso al club londinense a pelear la Premier League y lo convirtió en subcampeón de la UEFA Champions League con un estilo de juego muy destacado. Pero su participación en el documental All or Nothing que se emite por Amazon Prime Video es mínima y eso generó su fastidio.

Poch, quien llegó a los Spurs en mayo de 2014 y se sostuvo en el cargo durante más de cinco años, solamente tiene una pequeña participación en el primero de los nueve capítulos que componen la serie.

“Jesús (uno de los miembros de su staff) y yo sólo vimos los primeros 25 minutos, hasta que dejamos el club. (...). OK, cinco años y medio (en el club) y sólo aparecemos durante 25 minutos, intentando justificar por qué dejamos el club”, se quejó el estratega oriundo de Murphy en diálogo con el podcast ‘Between The Lines’.

No obstante, Pochettino también ha mostrado empatía con esta cuestión y entiende que los realizadores intentaron no generar inconvenientes: “Lo comprendo. Es un documental que está intentando poner al club en un buen lugar. El club no va a abrir sus puertas a Amazon para crear un problema tras el documental. La visión que se da es correcta, ni más ni menos.”

En su descargo también aprovechó para defender el trabajo de Jesús Pérez, su mano derecha en el cuerpo técnico, quien se encargó también organizar las filmaciones mientras estuvieron en el club londinense.

“Lo siento por Jesús. Creo que aparece solo una vez conmigo. Jesús era como un súper hombre. Abrimos las puertas a ‘Amazon’ en un momento complicado y se pasó dos o tres horas por la mañana y dos o tres por la tarde, durante cuatro o cinco meses, tratando de coordinar todo. Sé que no va a ver el documental porque es duro y doloroso para él por todo el tiempo y esfuerzo empleado. Y, por supuesto, puedo sé cómo se siente”, agregó.

Quien sí tiene el protagonismo absoluto del documental es José Mourinho, reemplazante de Pochettino, quien empezó a hacer furor en las redes sociales a partir de algunas escenas filtradas en la web, como su enfado cuando es criticado en TV o la discusión con Danny Rose.

