La otra “renuncia” de Messi: el día que Leo dejó la selección argentina y regresó 66 días después

Lionel Messi anunció su adiós de la Selección tras perder la final de la Copa América de 2016 ante Chile. A las pocas semanas cambió su parecer y estuvo presente en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 (AP)

La novela finalmente terminó con un inesperado giro. Luego de enviarle un burofax al Barcelona el pasado 25 de agosto anunciando su deseo de cambiar de aire, Lionel Messi cambió de parecer y anunció públicamente que finalmente continuará ligado al conjunto azulgrana, al menos hasta junio de 2021, fecha en la que finaliza su contrato. ¿El motivo? El presidente Josep Bartomeu le advirtió que sólo lo dejaría marcharse por la cláusula de 700 millones de euros o con un juicio.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el argentino vive una situación similar de tomar la decisión de marcharse pero luego continuar. En 2016, luego de ver cómo se le escapó nuevamente la posibilidad de sumar un título con la Albiceleste, decidió anunciar públicamente su salida del combinado nacional: “Ya está. Se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio. Creo que ya está”.

El día que Lionel Messi renunció a la Selección

Esa fue la bomba que detonó Lionel Messi en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey luego de perder la final de la Copa América Centenario de 2016 ante Chile por penales (4 a 2). La Pulga, capitán del combinado albiceleste, venía de caer en las definiciones de la Copa América 2007 (3 a 0 contra Brasil), Mundial de Brasil 2014 (1 a 0 ante Alemania) y la Copa América 2015 (también versus Chile).

Ese 26 de junio el rosarino terminó en el círculo central del campo de juego apesadumbrado. Su cara se llenó de lágrimas de tristeza luego de recibir un nuevo cachetazo con la remera que tanto añora conquistar un título (su único galardón con la Selección fue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008). Esta final también marcó el final de Gerardo Tata Martino como director técnico de Argentina.

En esa oportunidad (al igual que ahora), decidió llamarse a silencio y refugiarse dentro de su familia. Casi en paralelo, el pueblo futbolero argentino optó por mostrarle todo su cariño para intentar lograr que recapacite y decida seguir buscando ese tan ansiado (y esquivo) galardón con su país.

Lionel Messi fue el autor del gol de la victoria de Argentina ante Uruguay (AFP)

La Asociación del Fútbol Argentino tomó la decisión de contratar a Edgardo Bauza como nuevo director técnico, quien como una de sus primeras medidas decidió viajar a España para reunirse con Lionel Messi y Javier Mascherano en la ciudad Deportiva del Barcelona. “Si bien nos conocíamos, no habíamos estado cara a cara charlando. Después, empezamos a soltarnos, a hablar de fútbol, de la Selección, de lo que viene y de mis ideas. Hablamos con convicción, muy sueltos y cada uno dijo lo que sentía. Eso fue lo mejor: yo no escondí nada y ellos tampoco”, explicó en su momento.

Con el guiño de la Pulga (sin declaraciones públicas mediante), el ex entrenador de San Lorenzo y Rosario Central decidió convocar a Leo, quien lució el número 10 en su espalda y la cinta de capitán en su brazo, para decir presente en la victoria por 1 a 0 ante Uruguay en el Estadio Malvinas Argentinas el 1 de septiembre de 2016. Para ser soñado su regreso, el zurdo fue el encargado de marcar el único tanto del partido.

Pese a su adiós, Lionel Messi solamente estuvo ausente, simbólicamente, 66 días , ya que no llegó a perderse ningún partido oficial.

