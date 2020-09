Arthur llegó a Juventus, elogió a Ronaldo y habló de los rumores sobre Luis Suárez

El mediocampista fue presentado en la Juventus (EFE)

En medio de una ventana de transferencias en la que parecía que no iba a haber grandes cambios, producto del golpe económico que sufrió el mundo tras la llegada del coronavirus, el FC Barcelona es el centro de todas las miradas, después de que la directiva haya anunciado una “amplia reestructuración” en su plantilla.

A la salida de los pesos pesados, también se le sumó la de Arthur Melo, el joven de 24 años fichado en 2019 como promesa a futuro y que terminó entrando en una negociación para traer al experimentado mediocampista Miralem Pjanic.

Después de la polémica que se generó a su alrededor, la cual explotó después de que decidiera no presentarse a los entrenamientos posteriores al final del campeonato español, el brasileño fue presentado en la Juventus.

Arthur jugará con Cristiano Ronaldo la próxima temporada - REUTERS/David W Cerny.

“Es un día muy importante para mí, agradezco a mi familia, a los directivos, a Fabio y a todos los que me recibieron. Tengo el privilegio de jugar con grandes jugadores, jugar con Cristiano Ronaldo es casi la realización de un sueño”, destacó el ex futbolista de Gremio en su primera conferencia de prensa como Bianconeri.

En tan solo dos años, Arthur es uno de los pocos que se dará el gusto de haber compartido cancha con los dos mejores jugadores del mundo de la última década.

“El proyecto me convenció mucho, es muy ambicioso. Aún no he hablado con Pirlo. Ha jugado al fútbol como pocos, se mueve y juega de una manera única. Es un privilegio jugar para un entrenador así. Todavía no hemos hablado de la forma y la posición en el campo”, reconoció sobre el técnico que reemplazó a Maurizio Sarri tras caer en los octavos de final de la Champions League.

El brasileño habló sobre la posibilidad de que Suárez llegue a la Juventus - REUTERS/Albert Gea/File Photo

En cuanto a los rumores que acercan a Luis Suárez a la Juventus, el centrocampista explicó: “No he hablado con Luis Suárez, no conozco su situación, así que creo que los directivos pueden responder con más detalle. Es un gran jugador, si tuviera la oportunidad de jugar con él sin duda aportaría un gran valor al equipo”.

Finalmente, consideró que, “la Juve ha invertido mucho por mí y tengo mucha ilusión por cumplir los compromisos adquiridos. Una de las principales razones de estar aquí es ganar la Champions. Aquí puedo jugar con jugadores importantes, trabajaré con mis compañeros para alcanzar ese objetivo y muchos otros”.





