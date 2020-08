El editorial más cruel de un periodista español contra Messi por su decisión de irse del Barcelona: “Se va la tiranía del vestuario”

El editorial más cruel de un periodista español contra Messi

“Se va la tiranía del vestuario”.

El dueño de esta frase contundente es Juanma Castaño, director del programa español El Partidazo de la cadena Cope y el único destinatario es Lionel Messi por su decisión de irse del barcelona. Se trata de uno de los editoriales más crueles que recibió La Pulga en las últimas horas, desde el anuncio que impactó al mundo.

“Me parece muy desleal dar este portazo en este momento. No puedo defender esta postura. Que los aficionados del Barcelona se hayan enterado porque Messi haya mandado un burofax al Barça y lo haya contado un medio argentino es increíble”, comenzó Juanma. La nota fue dada a conocer por el reconocido diario español Marca.

“¿Se va un líder?”, se preguntó el Castaño. “Para mí no, para mí Messi demuestra que hoy no es un líder. Se va la tiranía de Messi. Messi no ha sido un líder, ha impuesto sus normas en el vestuario. Y hay gente en este vestuario que ha sufrido con Messi. Bartomeu se lo merece porque ha gobernado el Barça teniendo miedo a Messi. Han alimentado un monstruo y se lo han comido”, arremetió.

Josep Maria Bartomeu y Lionel Messi (Reuters)

Por supuesto, el periodista español también tuvo palabras muy fuertes para con el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu. “Su gestión es nefasta”, expresó a modo de resúmen. Y retomó su fuerte crítica hacia el argentino y su principal socio en el vestuario, Luis Suárez.

“El Barcelona tendría que haber amputado antes la sociedad Messi-Luis Suárez. La pareja Messi-Luis Suárez ha terminado siendo tóxica para el Barcelona. No es casualidad que la decisión de Messi llega 24 horas después de que Koeman dijese que no contaba con Luis Suárez. No me imagino a Xavi marchándose así ni a Iniesta, a Puyol yéndose así. ¿Se va un líder del Barça?, para mí no. Se va el mejor jugador de la historia del Barcelona. Hay muchos jugadores del Barça que les da igual que se vaya Messi porque muchos han sufrido con Messi al lado. Tiene una cara oculta. Cuando no se hacen las cosas como él quiere, se va”, concluyó.

Así le comunicó Lionel Messi al Barcelona que quiere irse

La bomba explotó este martes cuando La Pulga le comunicó vía burofax a la dirigencia blaugrana que quiere marcharse del club. Según señalaron voceros del club, el delantero pidió hacer uso de la opción que figura en su contrato para rescindirlo automáticamente a final de cada temporada. La prensa europea había revelado hace meses la existencia de una cláusula secreta que tenía el argentino con el club en el que la Pulga tenía la posibilidad de emigrar al término de cada temporada sin ningún tipo de costo económico.

Para activarla, el jugador debía informar su interés de marcharse antes del 10 de junio, algo que no hizo. Pero en esta ocasión, al tratarse de una temporada inusual en la que el calendario se modificó por la pandemia del coronavirus y la competencia terminó en agosto y no en mayo, desde el lado del futbolista entienden que ese lapso de tiempo debió haberse estirado automáticamente. Es por eso que Messi habría optado por activarla y, de esta manera, quedaría como futbolista libre el 1 de septiembre.

Sin embargo, este detalle contractual será clave en las próximas horas, porque, según medios catalanes, desde el Barcelona entienden que ya no puede ampararse en la cláusula porque ha expirado en junio. Por lo tanto, quien quiera quedarse con el futbolista deberá pagar 700 millones de euros, precio por su cláusula de rescisión.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El detrás de escena de la decisión de Lionel Messi de irse del Barcelona: los detalles que lo hicieron explotar y el primer llamado que recibió

¿Fantasía o realidad? En España aseguran que hay una última posibilidad de que Lionel Messi continúe en el Barcelona

Cuánto cuesta el pase de Lionel Messi según el valor de mercado

Los memes más divertidos sobre el futuro de Lionel Messi: el fútbol argentino y la destrucción del Barcelona como principales focos

Los mensajes de Carles Puyol, Luis Suárez y Arturo Vidal tras la decisión de Lionel Messi

Los 5 motivos por los que Lionel Messi decidió marcharse del Barcelona