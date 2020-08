Por qué el Manchester City es el principal candidato a arrebatarle a Lionel Messi al Barcelona

Guardiola y Messi: juntos ganaron 14 títulos en Barcelona, incluyendo dos Champions League (Shutterstock)

En 2016, cuando enfrentaba el proceso judicial por evasión fiscal en España y no se sentía contenido por Barcelona y la Liga, Lionel Messi coqueteó con el Manchester City. Pep Guardiola, el entrenador que más y mejor lo potenció, le hizo llegar el mensaje: ‘¿Te vienes, Leo?‘. Finalmente, los sentimientos, el confort familiar, la sensación de que todavía podía dar grandes peleas con el conjunto culé, lo hicieron permanecer en Catalunya.

Hoy, el panorama es diferente y el final de la historia, incierto. A Messi le queda menos de un año de contrato con el elenco blaugrana, las conversaciones para renovar están estancadas y el contexto deportivo e institucional es el peor: el equipo viene de quedar eliminado de la Champions League con un humillante 8-2 ante el Bayern Múnich, no ganó ningún título en la temporada y se avecinan tiempos de reestructuración profunda en la institución, que incluirá a la dirigencia, que evalúa adelantar las elecciones, pautadas para 2021.

Luego de perder en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa frente a un rival de menos renombre (Olympique de Lyon) Manchester City necesita de un golpe de efecto. Y el nombre de Messi, de 33 años, es el ideal para lograr el salto de calidad a nivel continental, que le permita pelear por la Orejona hasta el final.

Según publicó en Daily Mirror, los Ciudadanos están en “pole position” para quedarse con la Pulga si es que decide dejar Barcelona. ¿Por qué? Porque según el diario británico aseguran que los directivos “están dispuestos a pagar lo que sea” por reunirlo con Pep en Manchester si es que Leo decide ir por un nuevo desafío en su carrera.

El Mirror apunta que el City “aguarda por una señal de Messi” para iniciar una negociación. La cláusula de salida de Messi asciende a 700 millones de euros: tenía la opción de marcharse libre por un inciso en su vínculo, pero el mismo venció en mayo. De todos modos, a partir del 30 de diciembre, si no renueva con Barcelona, puede comenzar a dialogar con otros clubes e incluso arreglar su futuro para la temporada 2021/2022.

Según el periodista Juanma Castaño, en el programa El Partidazo, de Cadena Cope, Lionel Messi, capitán y emblema del club, se “hartó” de la situación que vive el Barcelona y le envió un ultimátum a la dirigencia. Si no cumplen con sus exigencias seguirá su carrera en otro equipo.

El capitán habría pedido un cambio de entrenador (la salida de Quique Setién es un hecho) y la llegada de un orientador de categoría. Hoy la institución tiene tres candidatos que tomaron la delantera: Ronald Koeman, Mauricio Pochettino y Xavi Hernández.

También habría demandado una renovación en la dirigencia que hoy encabeza Josep María Bartomeu. La relación entre Messi y los mandatarios no es la mejor desde hace un tiempo y el ’10′ quiere cambios importantes, tanto en la parte alta de la cúpula como en los encargados de tomar las medidas en el plano deportivo (Ramón Planes, Eric Abidal y Oscar Grau). Considera que no hay un proyecto acorde a la envergadura del Barcelona y que la política de refuerzos implementada en los últimos mercados de pases no fue la adecuada.

Por último, el astro desearía una purga en el vestuario de la plantilla. El argentino siente que el plantel no está a la altura para competir ante los mejores del mundo. Aún recuerda lo sucedido ante Roma y Liverpool en las ediciones pasadas de la Champions League, competencia que los españoles no ganan desde la temporada 2014/15 (3 a 1 ante Juventus -luego fue eliminado en 4 ocasiones en cuartos de final y 1 en semifinales-).

En el último tiempo Barcelona gastó varios millones en figuras que no se han asentado ni demostrado toda su valía, como Philippe Coutinho (ayer le marcó dos goles con la camiseta del Bayern Munich), Osumane Dembelé o Antoine Griezmann, por citar solamente algunos casos. Y entiende que una renovación, basada en un proyecto global, es imperiosa para poder dar batalla en las competencias internacionales.

El City, por su parte, le abre las puertas, con las demandas cubiertas. ¿Aceptará Messi mudarse a Manchester?

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La imagen de Messi abatido en el vestuario que se hizo viral tras la eliminación

Revolución en el Barcelona: Luis Suárez y otros pesos pesados podrían abandonar el club