Grito desaforado y corrida por la tribuna: la explosión de Di María en la clasificación sobre la hora del PSG ante Atalanta

Ángel Di María sufrió como loco el encuentro del PSG ante Atalanta por los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, tuvo la explosión al final con el triunfo del equipo parisino sobre la hora para avanzar a las semifinales del Súper 8.

El Fideo no pudo jugar el encuentro ante los italianos en Lisboa debido a que se encontraba suspendido por haber llegado al límite de amarillas frente al Borussia Dortmund por los octavos. Fue en un confuso episodio porque estando amonestado y habiendo sido reemplazado en el encuentro ante los alemanes, un tumulto generado por una dura infracción de Sancho a Neymar terminó con un cruce entre los jugadores cerca de los bancos y el árbitro decidió, además de expulsar a Emre Can, mostrarle la amarilla al volante argentino. Fue así como, junto a los otros futbolistas que no fueron convocados más particulares, Di María presenció con mucho sufrimiento el encuentro desde una de las tribunas del Estádio Da Luz.

Atalanta lo tenía controlado al partido gracias al tanto de Mario Pasalic a los 26 minutos del primer tiempo y pese a los intentos el PSG no podía descontar. Recién lo logró con el tiempo cumplido por intermedio de Marquinhos. Y cuando todo hacía indicar que se iban al alargue, apareció Eric Maxim Choupo-Moting para anotar el tanto del triunfo en el tercer minuto de adición.

El gol del delantero germano-camerunés desató una verdadera locura entre los jugadores, cuerpo técnico y los pocos particulares del PSG que se encontraban en un estadio que lució sin público como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Fue en ese instante en el que la transmisión captó el desaforado festejo de Ángel Di María. A puro insulto primero y luego con una corrida por las tribunas junto a su compañero Marco Verratti, otro de los que se perdió el encuentro, el Fideo explotó de felicidad. Se arrancó el tapabocas y corrió y corrió para abrazarse con sus compañeros en pleno campo de juego.

Fue tal la alegría del PSG que hasta su propia cuenta oficial en Twitter publicó: “CHOUPFKDJSLKJFSKDJFKLDSJLÑ”. Por supuesto, hace referencia al gol del triunfo 2-1 de Eric Maxim Choupo-Moting.

