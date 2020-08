La brutal patada a Messi que generó preocupación de cara al duelo ante Bayern Munich: qué dijo Setién sobre el golpe

Una patada a Messi que preocupa y penal por VAR

No todo fue felicidad para el Barcelona tras lograr la clasificación a los cuartos de final de la Champions League. El conjunto que dirige Quique Setién pasó momentos de preocupación a raíz de la dura patada que recibió Lionel Messi en el partido de este sábado que terminó con victoria por 3-1 ante Napoli. El argentino quedó “tocado” en su pierna izquierda por la acción que derivó en el penal del tercer gol y, al terminar el encuentro, reinó la incertidumbre respecto de cómo llegaría al cruce del próximo viernes ante Bayern Munich en la “burbuja” de Lisboa.

“Le he visto bastante bien, tuvo un golpe muy fuerte y hay que estar pendiente de la evolución, hay que tratarlo, pero no creo que haya problema”, dijo Setién al terminar el encuentro, llevando tranquilidad respecto de la presencia del argentino en el trascendental duelo ante los alemanes.

El capitán del Barcelona quedó varios minutos tendido en el suelo (REUTERS/Albert Gea)

La acción en la que quedó tocado Messi llegó sobre los 40 minutos del primer tiempo. Kalidou Koulibaly intentó salir desde el fondo para el Napoli y el argentino se tiró al piso para intentar quitarle la pelota desde atrás. El senegalés terminó pegándole una dura patada dentro del área y ambos quedaron tirados en el piso muy doloridos. La preocupación por el estado físico del rosarino había crecido debido a que había quedado tendido por varios minutos, algo nada común en él. Incluso, había cedido la ejecución del penal al uruguayo Luis Suárez, quien se había encargado de marcar el 3-0 parcial.

Fuentes del Barcelona le confirmaron al diario Marca de España que “Leo no tiene ninguna lesión importante”. También precisaron que el delantero tiene el pie izquierdo bastante inflamado por el golpe, algo que será tratado con hielo y antiinflamatorios. Por el momento, no se prevé ningún tipo de estudio médico complementario. La evolución se verá en las próximas horas y con el correr de los días habrá mayores precisiones, pero desde el Viejo Continente los pronósticos son alentadores y todos coinciden en que no habría problemas para que el capitán Blaugrana esté de arranque ante el Bayern Munich el próximo viernes.

Por el momento no se le harán estudios médicos complementarios (REUTERS/Albert Gea)

Cabe recordar, además, que luego de la patada de Koulibaly, Messi quedó tocándose la zona golpeada, con evidentes muestras de dolor. Los últimos instantes del primer tiempo los jugó casi parado por la banda derecha, caminando la cancha a la espera del pitazo del árbitro para ir a los vestuarios. Muchos pensaron que no podría continuar en el encuentro, pero la Pulga no solo salió a jugar la segunda parte, sino que terminó completando los 90 minutos de partido.

“¡¡Nos vemos en Lisboa!!”, fue la frase que utilizó el rosarino en su cuenta de Instagram -junto a una foto del festejo de su gol- para destacar la clasificación del Barcelona a los cuartos de final. El mensaje, sin embargo, fue más que un festejo, fue la confirmación que todos esperaban: que viajará a Portugal para disputar el Final 8 de la Champions League.

