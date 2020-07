¿Messi pidió a Bielsa como DT del Barcelona? La noticia que impacta al mundo del fútbol

En Inglaterra aseguran que Messi pidió a Bielsa para el Barcelona (FC Barcelona 162)

Hace ya varias semanas que se instaló el rumor respecto de la disconformidad de Lionel Messi con la actualidad del Barcelona, situación que lo habría llevado a poner en suspenso las negociaciones para renovar su contrato con el club. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a correr un rumor respecto de un pedido del argentino a los dirigentes de la entidad catalana que, de ser cumplido, podría asegurar su continuidad con la camiseta blaugrana.

Según publicó el diario inglés The Sun, en una nota firmada por el periodista Duncan Wright, Lionel Messi quiere que Marcelo Bielsa sea el próximo entrenador del Barcelona y que asuma el cargo en reemplazo de Quique Setién. El actual entrenador del Leeds United, que acaba de lograr el ascenso a la Premier League, sería del agrado de la Pulga por su estilo futbolístico y su idea de juego, la cual se ajustaría perfectamente a la tradición de los últimos del elenco catalán.

Varias situaciones han llevado a creer que Messi no está a gusto con la gestión de Setién como entrenador del equipo Culé. La falta de una idea futbolística hizo que el conjunto perdiera la Liga a manos del Real Madrid y el propio delantero expresó sus dudas respecto de las reales posibilidades que tienen en la Champions League que se reanudará en los próximos días con el cruce de vuelta de los octavos de final ante el Napoli.

Aunque la dirigencia encabezada por el presidente Josep Bartomeu tiene en mente que Xavi sea el próximo DT del Barcelona, el ex futbolista Blaugrana lejos está de considerar esta oferta debido a los problemas institucionales y financieros que hoy tiene el club. La lista de posibles candidatos a suceder a Setién incluye también a otros dos ex futbolistas de la institución: el francés Laurent Blanc y el holandés Patrick Kluivert. En ese marco, trascendió que Messi habría acercado una nueva alternativa la comisión directiva.

Messi paralizó las charlas en torno a la renovación de su contrato con el Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

Cabe destacar que Messi nunca fue dirigido por Bielsa, quien al igual que él nació en Rosario. La Pulga debutó en la selección argentina mayor en el 2005, ya con José Pekerman como entrenador (el Loco había renunciado en septiembre de 2014). Sí se cruzaron y se saludaron en algunos partidos de la Liga española, cuando el DT estaba al frente del Athletic Bilbao.

“Ojalá pueda tener a Bielsa como técnico”, dijo Messi en una entrevista concedida en 2012, cuando aún no se sabía si Guardiola continuaría al frente del Barcelona. En la previa de un duelo ante el Athletic (equipo que por entonces dirigía el Loco), la Pulga señaló: “Es hermoso que a Bielsa, que yo no lo pude tener como técnico, le estén saliendo las cosas bien. Siempre dije que es un entrenador que me hubiese gustado tener. Muchos dicen que es muy similar a Guardiola. Pero no lo tuve y, obviamente, ojalá pueda tenerlo”.

La nota del diario The Sun que asegura que Messi quiere a Bielsa en el Barcelona

El entrenador no se quedó atrás a la hora de devolver los elogios y, en la antesala del premio Balón de Oro de aquel año, reconoció: “Cuando nos convertimos en hinchas y dejamos de tener una mirada profesional, Messi es una debilidad sobre la que opinamos de una única manera”. En tanto que, luego de un cruce entre su equipo y el Barcelona que terminó 2-2 en abril de 2013, reflexionó: “Lo que le sucede a los rivales cuando Messi sale a la cancha es proporcional a lo que produce. Si un jugador tiene semejante poder de desequilibrio no puede no generar precauciones en los rivales. No necesita de ninguna concesión para desequilibrar”.

En la nota titulada “Lionel Messi apura al Barcelona a contratar al héroe del ascenso del Leeds Marcelo Bielsa para reemplazar al cuestionado Quique Setien”, el medio inglés aseguró que aún no ha habido contactos entre el equipo español y los representantes del Loco. Sin embargo, este trascendido obligaría a los dirigentes del Leeds a apurar las negociaciones con el DT argentino, quien aún no ha firmado su continuidad de cara a la próxima temporada en la máxima categoría.

Cumplir el deseo de Messi podría ser una de las alternativas de Bartomeu para suavizar las relaciones con el capitán del equipo y lograr retenerlo de cara al futuro. Messi tiene contrato vigente hasta mediados de 2021, pero la idea de los dirigentes y de todo Barcelona es poder extenderlo para que el delantero termine su carrera con la camiseta que vistió durante todo su paso por el profesionalismo. De esta manera buscan acallar los rumores que colocan al rosarino en el radar del Manchester City o del Inter de Milán.

Bielsa viene de lograr el ascenso a la Premier League con el Leeds United (Action Images/Ed Sykes)

Bielsa, en tanto, aún no se sentó con la cúpula del Leeds a conversar las condiciones de su nuevo contrato, aunque ya trascendió que planteará ciertas exigencias como la conformación de un plantel de jerarquía para estar a la altura de la Premier League. De no ver una respuesta que colme sus expectativas de parte de sus interlocutores, el DT podría plantear su salida, tal como ya lo ha hecho en otros clubes. El Barça aguardará expectante el desarrollo de estas negociaciones.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La terminante frase del CEO del Inter respecto de la posible llegada de Lionel Messi al club

Una impactante oferta y el “efecto Cristiano Ronaldo”: el ambicioso plan del Inter para contratar a Lionel Messi

¿Lionel Messi abandona el Barcelona? El misterioso viaje de su padre y el club con el que hay rumores de contactos

“Family time”: la postal de los Messi durante sus mini vacaciones antes de la Champions League