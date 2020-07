“En Chile es más querido que en Argentina”, su futuro en Leeds y ¿dirigiría a Messi si juega en Newells?: 5 frases de Rafael Bielsa sobre su hermano

Este último fin de semana, el Leeds United de Marcelo Bielsa consiguió un triunfo agónico frente al Swansea City y quedó a las puertas de asegurarse el ascenso a la Premier League de Inglaterra. Fue así que en el medio de esta fiebre bielsista que volvió a aflorar entre los fanáticos del fútbol por el inminente logro del Loco quien habló fue su hermano Rafael, que dejó varias declaraciones en torno al entrenador de 64 años.

La primera incógnita que se le consultó al ex Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación fue la de qué ocurrirá con el estratega rosarino si consigue el campeonato en la Championship inglesa y asciende a la Primera División, ya que algunos especulan con que una vez conseguida a la hazaña Bielsa podría no renovar con el conjunto de Elland Road. “Hace mucho que no hablo con él, no me dijo ni una sola palabra. Me parece que la pregunta es al revés: ‘¿Cómo hace para no renovar si sale campeón?‘”, respondió su hermano en diálogo con el canal TyC Sports.

Otro de los temas abordados por el político fue el del papel que desempeña el Loco en una ciudad que se ilusiona con la vuelta a la máxima categoría desde hace 16 años y qué tipo de comodidades encuentra dentro del Leeds: “A él le gusta la identidad y toma muy en cuenta las instalaciones para poder desarrollar su proyecto. Yo no lo visité, pero leo que en la ciudad es un fenómeno de ‘Rock Star'. Es querido, es un club que cumple y ese vestuario lo maneja. A la Premier siempre es mejor llegar con un equipo en el que conoces a todos los jugadores. Le va a costar trabajo decir que no”.

Según su hermano, a Bielda le costará decirle que no a la renovación con el Leeds para jugar la Premier League Shutterstock

Mientras cumple con la cuarentena obligatoria por el coronavirus en Chile, Rafael explicó el fanatismo que se generó por el elenco inglés en el país trasandino a partir de los buenos resultados que obtuvo su hermano.“En Santiago se está viviendo con mucha expectativa. Si hay algún sector chileno que no comulgue con su juego, no lo conozco. Por lo que leo y escucho, hay un cariño enorme por su trabajo y siguen al Leeds más que allá. En general, es más querido en Chile que en Argentina. Por lo menos, yo no escucho las mismas críticas y descalificaciones”, reconoció.

Además, el abogado y escritor rosarino dejó su opinión acerca de una posible vuelta de Marcelo a Newell’s y el sueño de los hinchas de la Lepra que dirija a Lionel Messi con la camiseta rojinegra. “Las conferencias de prensa del Leeds son una delicia, los periodistas hablan de fútbol. ¿Por qué hay que pedir, esperar o exigirle a Marcelo que dirija a Newell’s? No puedo ser tajante de ninguna manera, pero tampoco las veo como posibilidades cercanas”, señaló.

Rafael Bielsa se explayó un poco más acerca de las contrariedades que podrías evitar el retorno de su hermano al fútbol argentino. “Hay que colocarse en el lugar del otro y ver si en Argentina pueden jugar de la misma manera porque también el entorno en el fútbol moderno es una cosa que te condiciona mucho. El nivel tecnológico, la capacidad de colaboradores, la comida, los gimnasios… Así como el fútbol es una industria, también los industriales tienen operarios. No es lo mismo en cualquier lado”, concluyó.

Seguí leyendo:

Habló el acusado de haber secuestrado y violado a la surfista australiana Carmen Greentree en India hace 16 años

La Doce y el poder: los increíbles lazos de Di Zeo con la causa de espionaje ilegal

La acción más increíble en el fútbol de Rumania: un equipo erró tres veces el mismo penal