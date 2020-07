El pedido de disculpas públicas de Dugarry por la reprochable frase que lanzó contra Messi

Dugarry pidió disculpas públicamente sobre sus declaraciones contra Messi

Luego de igualar ante el Atlético Madrid y permitir que el Real Madrid estire su ventaja como líder de la tabla (recibe este jueves al Getafe), el Barcelona quedó sumergido en una fuerte interna entre los jugadores, con Antonoine Griezmann en el centro de la escena, y el entrenador Quique Setién. Y quién salió a echarle más leña al fuego fue Christophe Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998 y ex futbolista del Barça, al esbozar una frase que generó repudio y echó más leña al fuego.

Sin embargo, esta tarde, el ex delantero de 48 años salió a pedir disculpas públicamente debido a sus reprochables declaraciones luego de que los fanáticos del Blaugrana carguen contra él en redes sociales. “En ningún momento quise estigmatizar o burlarme de las personas con trastornos del autismo, no era mi intención. Pido disculpas a las personas con las que me he encontrado y lo explicaré esta noche a las 6 p.m. en Team Duga”, manifestó en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que Dugarry, quien defendió la camiseta del Culé entre 1997 y 1998, quiso salir en defensa de su compatriota Griezmann, pero lo hizo de una manera desubicada. “¿De qué tiene miedo (Griezmann)? ¿De un chico que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento”, había asegurado en su programa radial RMC Sport.

Claro que más allá de la aclaración y perdón mediante, Duga no hizo mención alguna sobre la Pulga. Solamente explicó que sus propósito no era ofender a aquellos que sufren de TEA, una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida, que claramente no debe utilizarse como insulto.

Entre tanto, luego de que el estratega del Barça haya reconocido que hablará con el Pincipito por lo ocurrido en el cotejo ante el Colchonero, deslizó que no le pedirá perdón. “Hablaré con él, no le pediré disculpas, pero entiendo que pueda sentirse mal, y yo también por él, porque es un gran profesional y una gran persona”, dijo en conferencia de prensa.

(AFP-Reuters)

Mientras que en España algunos aseguran que el futuro del galo de 29 años está fuera del Barcelona, desde el entorno del jugador dan a entender que quiere quedar. El propio Antoine hizo una publicación en sus redes sociales en la que se mostró entrenando feliz con la indumentaria del club con emoticones de una pelota y una cara de enamorado. También salió a respaldarlo su compañero Luis Suárez, quien le comentó en la foto: “Siempre positivo y mirando hacia adelante bo”.

