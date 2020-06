Jürgen Klopp, el técnico que le devolvió la identidad al Liverpool

Klopp ganó cuatro títulos desde su llegada a Liverpool (Reuters)

Poniendo fin este jueves a tres décadas de espera para lograr el título de campeón de Inglaterra para el Liverpool, Jürgen Klopp vuelve a escribir otra línea en la leyenda de los ‘Reds’, tras los pasos del mítico entrenador de los años 1960-1970 Bill Shankly.

“Si alguien quiere ayudar al Liverpool, tendrá que pasar de ser una persona que duda a una persona que cree”, había sentenciado el alemán en su primer día como técnico del elenco británico, hace casi cinco años. La confianza no estaba en su punto más alto precisamente en la entidad en aquel 2015.

Los Reds, traumatizados por el título que habían dejado escapar en las tres últimas jornadas de la temporada 2013-2014, apenas fueron sextos el siguiente curso y figuraban después en un discretísimo décimo lugar cuando el ex Borussia Dortmund reemplazó a Brendan Rodgers.

¿Cómo es que logró trasnformar la mentalidad del club y volver a convertirlo en potencia?

Con su energía y su carisma, Klopp inició una transformación del club. “Si viene tan bien al Liverpool es porque siente la emoción del lugar. El Liverpool es un club muy emocional, con su historia y sus tragedias. Es esa emoción la que sientes cuando vas a Anfield y escuchar You’ll Never Walk Alone (Nunca caminarás solo), el himno del club”, explicó el ex futbolista Graeme Souness, gloria de la década del 60.

Él, por su parte, fue sincero en 2016 durante una entrevista al Daily Mail: “Sin ser la persona más segura del mundo, creo que soy la persona adecuada para Liverpool. No puedo marcar goles y no puedo hacer milagros. Tampoco estoy diciendo que sea el mejor entrenador del mundo. Pero soy bastante bueno y soy uno de esos entrenadores que está realmente interesado en la estructura”.

Es que el entrenador que había demostrado su capacidad en el Borussia Dortmund, club con el que había ganado dos Bundesligas (2010/2011 y 2011/2012), una Copa de Alemania (2012) y dos Supercopas alemanas (2013 y 2014), aunque había tenido una traspié en la Champions League.

Los aficionados del Liverpool consideran a Klopp como un ídolo (Reuters)

Una vez aterrizó en el Liverpool, le costó varios años volver a conseguir un trofeo, pero cada temporada quedaba claro el camino que iba forjando a través de un proyecto que necesitaba tiempo para dar sus frutos. Una de las claves del proyecto fue sin dudas una política de fichajes, muy diferente a la de otros rivales como Manchester City, Chelsea o Arsenal, más tendentes a buscar grandes golpes de efecto.

De los 18 jugadores que Klopp utilizó en su primera convocatoria tras llegar al conjunto británico, solamente tres han participado esta temporada, aunque en papeles secundarios: James Milner (siete partidos como titular), Divock Origi (cuatro) y Adam Lallana (tres). Jordan Henderson, capitán después de la marcha de Steven Gerrard a la MLS norteamericana, y Roberto Firmino estaban en el plantel entonces, pero se encontraban lesionados en el momento de ese inicio de la era Klopp, igual que el joven Joe Gomez.

Algunos de los fichajes han sido tapa de todos los periódicos, como los de Sadio Mané, Mohamed Salah y Virgil Van Dijk, pero por lo general el club de Anfield optó por los pequeños retoques, en silencio y sin hacer gran ruido en el mercado, integrando poco a poco nuevos elementos en su engranaje hasta convertirse en una máquina de ganar.

Klopp ganó la Champions League 2018/19 (Reuters)

Fue así que empezó a crecer y a rozar la gloria. En 2016 llegó a la final de la Europa League, pero perdió ante el Sevilla; en la temporada 2017/18 jugó la final de la Champions League, pero también salió derrotado, esta vez ante el Real Madrid; en la campaña 2018/19 fue segundo del Manchester City en la Premier, pese a sumar 97 puntos, récord absoluto para un escolta.

El destino parecía no querer que Klopp sume estrellas en Anfield, hasta que finalmente se le dio. En 2019, conquistó la Champions League al ganarle 1-0 al Tottenham y desde entonces suma cuatro títulos, incluido el que obtuvo hoy. Además, en 2019 fue elegido por la FIFA como el mejor del planeta en su cargo.

Hacía 30 años que el Liverpool no se consagraba como el mejor equipo de la máxima dsivisión inglesa, la última vez había sido en 1990, antes de la creación de la Premier League. ”Es un momento muy importante, estoy totalmente superado”, declaró el entrenador, muy emocionado, al micrófono de Sky Sports.

“Es un gran alivio. Durante los tres meses de parón (por la pandemia), nadie sabía si se iba a retomar el torneo. Y luego no se sabía al 100% en qué estado íbamos a volver”, añadió Klopp, quien vio el encuentro junto al plantel, ya que la consagración se dio debido a la derrota del Manchester City frente al Chelsea por 2 a 1.

