"El tiki-tiki no es mi deporte. No me gusta ganar con el 80% de la posesión. Lo siento, eso no es suficiente para mí. Luchar en el fútbol, ​​no el fútbol de la serenidad, eso es lo que me gusta. Me gusta lo que llamamos en Alemania llamamos "fútbol inglés": día lluvioso, cancha pesado, 5-5, todos con la cara embarrada, que se van a casa y después no pueden jugar durante semanas", octubre de 2015, conferencia de prensa.